TBMM Başkanı Şentop'tan yeni yıl mesajı:

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, devlet ve millet olarak, başta Müslümanların yaşadığı coğrafyalar olmak üzere, dünyanın her bölgesinde yaşanan çatışmaları sona erdirmek maksadıyla büyük gayret sarf edildiğini belirterek, "İnsanlığın ortak mutluluğunu temin etmek gayesiyle yürüttüğümüz insani, vicdani ve ahlaki gayretlerimiz 2020 yılında da ayni inanç ve ümitle devam edecektir." ifadesini kullandı.

Şentop, 2020 yılının başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajında, 2019'un son gününde, Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyada yaşanan acıların, yeni bir yıldan ümitli olmayı zorlaştıran tablo olarak durduğunu belirtti.

Mesajında, "Yanıbaşımızda şahit olduğumuz acılara rağmen ümidimizi korumak için en büyük gücün milletimizde olduğuna inanmak bizlere cesaret veriyor" vurgusunu yapan Şentop, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak, birlik ve bütünlüğümüzü koruyarak hareket ettiğimiz sürece bütün zorlukların üstesinden geldiğimizi pek çok kez dünyaya gösterdik. Devlet ve millet olarak, başta Müslümanların yaşadığı coğrafyalar olmak üzere, dünyanın her bölgesinde yaşanan çatışmaları sona erdirmek maksadıyla büyük gayret sarf ettik. İnsanlığın ortak mutluluğunu temin etmek gayesiyle yürüttüğümüz insani, vicdani ve ahlaki gayretlerimiz 2020 yılında da ayni inanç ve ümitle devam edecektir. Yeni başlayan yılın hem ülkemiz hem bölgemiz hem de dünya için barış, huzur ve güven getirmesini diliyorum."

