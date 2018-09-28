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TBMM Başkanı Yıldırım, Gürcistan ile Güney Kore Ankara Büyükelçilerini kabul etti 

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 17:46 | Son Güncelleme

  TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Gürcistan Ankara Büyükelçisi Irakli Koplatadze ve Güney Kore Ankara Büyükelçisi Hong-Ghi Choi'yi Resmi Konut'ta ayrı ayrı kabul etti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Gürcistan Ankara Büyükelçisi Irakli Koplatadze ve Güney Kore Ankara Büyükelçisi Hong-Ghi Choi'yi Resmi Konut'ta ayrı ayrı kabul etti.

Görüntü dökümü

-Kabullerden genel ve detaylar

ANKARA (DHA)

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