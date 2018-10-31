Meclis'i karıştıran kitapçık! CHP'li vekil isyan etti

Sözcü'de yer alan habere göre; görüşmelerde milletvekillerine dağıtılan bütçe kitapçığında; ‘‘Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir düsturuyla 23 Nisan 1920'de Ankara'da yeniden açılan” şeklinde ifadeye yer verilmesi dikkat çekti. CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Meclis Başkanlığı'nın Osmanlı dönemine atıfta bulunarak kasıtlı algı yaratmaya çalıştığını söyledi.

TBMM Başkanlığı'nın kendi siyasi emelleri doğrultusunda tarihsel gerçekleri saptıramayacağını kaydeden Aydın “ TBMM Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde halkın temsilcilerinin biraraya gelerek 23 Nisan 1920'de kuruldu. 23 Nisan 1920'de kurulan Meclis, Kurucu Meclis'tir. TBMM'nin açılmasıyla egemenliğe dayalı modern Türk Devleti'nin temelleri atılmıştır. Padişahlık son bulmuş egemenlik Türk Milleti'nin olmuştur. Türk Milleti'nin kendini yöneteceği ve kararlarını kendi alacağını göstermiştir. Bunu herkes çok iyi bilsin” dedi.

