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Meclis'i karıştıran kitapçık! CHP'li vekil isyan etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.10.2018 20:58 | Son Güncelleme

TBMM’nin 2019 yılı bütçesi Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü. TBMM Başkanlığı’nın hazırladığı bütçe kitapçığında Meclis’in 23 Nisan 1920’de “yeniden” açıldığı yönünde bir ifade yer aldı. CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın bu ifadeye tepki göstererek, ‘’AK Parti tarihsel gerçeği saptırarak algı yaratıyor. TBMM 23 Nisan 1920’de kurulmuştur. Kurucu Meclis’tir” dedi.

Meclis'i karıştıran kitapçık! CHP'li vekil isyan etti

Sözcü'de yer alan habere göre; görüşmelerde milletvekillerine dağıtılan bütçe kitapçığında; ‘‘Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir düsturuyla 23 Nisan 1920'de Ankara'da yeniden açılan” şeklinde ifadeye yer verilmesi dikkat çekti. CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Meclis Başkanlığı'nın Osmanlı dönemine atıfta bulunarak kasıtlı algı yaratmaya çalıştığını söyledi.

kitap

TBMM Başkanlığı'nın kendi siyasi emelleri doğrultusunda tarihsel gerçekleri saptıramayacağını kaydeden Aydın “ TBMM Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde halkın temsilcilerinin biraraya gelerek 23 Nisan 1920'de kuruldu. 23 Nisan 1920'de kurulan Meclis, Kurucu Meclis'tir. TBMM'nin açılmasıyla egemenliğe dayalı modern Türk Devleti'nin temelleri atılmıştır. Padişahlık son bulmuş egemenlik Türk Milleti'nin olmuştur. Türk Milleti'nin kendini yöneteceği ve kararlarını kendi alacağını göstermiştir. Bunu herkes çok iyi bilsin” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
TBMM 2019 yılı bütçesi Plan Bütçe Komisyonu ak parti

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
kamil bizim için o tarihte yeniden açıldı senin ecdadın kim benimki osmanoğlu türkiyede devamı dır .
Bu akp nin Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığı nedir böyle,bunlara destek veren sözde milliyetçi Bahçeli de derhal siyaset sahnesinden yok olsun.
chp tepki gösterdi öyle mi..hani nerde biz bir şey göremedik...
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