TBMM’de PKK'ya 'silahlı Kürt muhalefeti' diyen HDP'li Mensur Işık’a bir birleşim ceza

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Bakınız, şu kürsüden yaptığınız konuşmanın bir tek kastı vardır; bu ülkede Kürtlere, Araplara ve Türklere ihanet etmektir. Eğer tarihte bir simülasyon olsa göreceksiniz ki bu coğrafyada barışı geçmişte nasıl ortadan kaldırmışlarsa emperyalizme yani silah baronlarına, petrol şirketlerine ve faiz lobilerine bu coğrafyayı, parçalanan Osmanlı coğrafyasını nasıl peşkeş çekmişlerse, sizin de tek bir gayeniz var; PKK/PYD-YPG üzerinden bu ihanete alet olmaktır. Tarih sizi yargılayacak ve mahkûm olacaksınız" ifadelerini kullandı.

Daha sonra HDP'li Işık'a, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin oylarıyla, İçtüzüğün 161. maddesi uyarınca TBMM Genel Kurulundan bir birleşim çıkarma cezası verildi.

Yaklaşık bir saatlik aranın ardından birleşimi açan Bilgiç, Işık'ın, "silahlı Kürt muhalefetiyle yürüttüğü savaş" ifadesinin TBMM İçtüzüğüne göre, Meclisten geçici çıkarma cezasını gerektirdiğini belirterek, Işık'a bir birleşim çıkarma cezası verilmesini teklif etti.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Işık'ın ifadelerinin, Türkiye'nin terörle mücadelesini hedef aldığını belirtti.

Işık'ın bölücü ifadelerini reddettiklerini ve kınadıklarını vurgulayan Akçay, "Bu ifadeler terörizm destekçiliğidir, PKK terör örgütü dokümanlarında yer alan ifadelerdir. Bu sözleri ancak bir terörist söyleyebilir. Bu yüce Meclis bir terörist sığınağı değildir." diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, Türkiye'de Kürt sorunu olduğunu savunarak, "Hepimize şu veya bu şekilde bulaşan bir yanı var, hiçbirimiz kayıtsız kalamıyoruz. Bu sorunu demokrasi kanallarını açarak çözelim." dedi.

"SİLAH SİYASETE İLİŞKİN BİR KAVRAM DEĞİL"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, hep en şok edici fikirlerin dahi kürsüde söylenebilmesini savunduklarını dile getirerek, "Muhalefet, siyasete ilişkin bir kavramdır ancak silah, siyasete ilişkin bir kavram değildir. Düşünce özgürlüğü çok önemlidir ama şiddet ve terörü çağrıştırmak, meşrulaştırmak asla doğru değildir." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da HDP'li Işık'a Meclis'te geçici çıkarma cezası verilmesinin yerinde olduğunu belirterek, "Cennet vatanımız üzerinde, aziz milletimizle al bayrağımızın altında anayasal hukuk düzenimiz çerçevesinde bizi bir arada tutan bu değerlere sahip çıkmak hepimizin üzerine vazifedir." diye konuştu.