TBMM Genel Kurulu

"Binlerce kamu çalışanının ihraç kararının 24 Haziran seçimlerinden önce alındığını, kaldırılan Bakanlar Kurulu imzasıyla yayımlanmasıyla anladık. Alelacele yapılan rejim değişikliğinde iktidarın dahi kafası karışmış olacak ki feshettikleri Bakanlar Kurulu'nun imzasıyla bir kanun hükmünde kararname çıkardılar. Eğer bu kararnameyle ihraç ettikleriniz terör örgütü üyesiyse biz 'seçim güvenliği' diye bağırırken sizin bunları atmak için seçim sonrasını beklemeniz büyük bir çelişki değil midir? OHAL geçici bir yönetim biçimiydi. Dolayısıyla, OHAL Kanun Hükmünde Kararnamelerinin de alınan önlemlerin de sınırlı olması gerekirdi."

OHAL döneminde yayımlanan kararnameler ile yüzbinlerce kişinin ihraç edildiğini anlatan Karabat, şöyle konuştu:

- "FETÖ'yü bu çatı altında araştıramayacaksak hiçbir güç onun köküne inemez"

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, kararnamenin birinci maddesinin 19 bin kişinin ihracını kapsadığını belirtti.

İki yıl süren OHAL sürecindeki soruşturma ve kovuşturmalarla yüzbinlerce insanın görevinden ihraç edildiğini anlatan Subaşı, "Yüce Meclis işlevsiz hale gelmişse bundan hepimiz zamanla utanç duyacağız. FETÖ'yü biz bu çatı altında araştıramayacaksak, hiçbir güç onun köküne inemez." dedi.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, 15 Temmuz'un Türk demokrasi tarihinin en karanlık gecesi olduğunu, FETÖ'cü hainlerin tanklarla, uçaklarla milletin üzerine ateş ettiğini anımsattı.

15 Temmuz sonrasında başlatılan mücadele kapsamında çeşitli operasyonların düzenlendiğini, gözaltı ve tutuklamaların gerçekleştiğine değinen Örs, "15 Temmuz sonrasındaki süreçte kamudan 130 bin vatandaş ihraç edilirken 20 bin kamu çalışanı açığa alınmıştır. Ayrıca 17 bin kişi yargılandığı davalardan beraat etmiş ya da takipsizlik kararı verilmiştir. Mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında kurulan komisyonun elini çabuk tutmasını talep ediyoruz." diye konuştu.