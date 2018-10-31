İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, "Yüce Meclis işlevsiz hale gelmişse bundan hepimiz zamanla utanç duyacağız." dedi
TBMM Genel Kurulu'nda 701 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin görüşmelerine devam edildi.
İki bölüm halinde ele alınan kararnamenin birinci bölümünün maddeleri üzerinde söz isteyen CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, OHAL döneminde darbe ile ilgilisi bulunmayan onlarca konu hakkında kararname çıkarıldığını belirtti.
OHAL döneminde yayımlanan kararnameler ile yüzbinlerce kişinin ihraç edildiğini anlatan Karabat, şöyle konuştu:
"Binlerce kamu çalışanının ihraç kararının 24 Haziran seçimlerinden önce alındığını, kaldırılan Bakanlar Kurulu imzasıyla yayımlanmasıyla anladık. Alelacele yapılan rejim değişikliğinde iktidarın dahi kafası karışmış olacak ki feshettikleri Bakanlar Kurulu'nun imzasıyla bir kanun hükmünde kararname çıkardılar. Eğer bu kararnameyle ihraç ettikleriniz terör örgütü üyesiyse biz 'seçim güvenliği' diye bağırırken sizin bunları atmak için seçim sonrasını beklemeniz büyük bir çelişki değil midir? OHAL geçici bir yönetim biçimiydi. Dolayısıyla, OHAL Kanun Hükmünde Kararnamelerinin de alınan önlemlerin de sınırlı olması gerekirdi."
- "FETÖ'yü bu çatı altında araştıramayacaksak hiçbir güç onun köküne inemez"
İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, kararnamenin birinci maddesinin 19 bin kişinin ihracını kapsadığını belirtti.
İki yıl süren OHAL sürecindeki soruşturma ve kovuşturmalarla yüzbinlerce insanın görevinden ihraç edildiğini anlatan Subaşı, "Yüce Meclis işlevsiz hale gelmişse bundan hepimiz zamanla utanç duyacağız. FETÖ'yü biz bu çatı altında araştıramayacaksak, hiçbir güç onun köküne inemez." dedi.
İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, 15 Temmuz'un Türk demokrasi tarihinin en karanlık gecesi olduğunu, FETÖ'cü hainlerin tanklarla, uçaklarla milletin üzerine ateş ettiğini anımsattı.
15 Temmuz sonrasında başlatılan mücadele kapsamında çeşitli operasyonların düzenlendiğini, gözaltı ve tutuklamaların gerçekleştiğine değinen Örs, "15 Temmuz sonrasındaki süreçte kamudan 130 bin vatandaş ihraç edilirken 20 bin kamu çalışanı açığa alınmıştır. Ayrıca 17 bin kişi yargılandığı davalardan beraat etmiş ya da takipsizlik kararı verilmiştir. Mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında kurulan komisyonun elini çabuk tutmasını talep ediyoruz." diye konuştu.
FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması noktasında verilen araştırma önergesinin de reddedildiğini, FETÖ'nün siyasi ayağının neden ortaya çıkarılmadığını anlayamadıklarını belirten Örs, "Herkesle bağı olan FETÖ'nün siyasetle alakasının olmayışı akıl alacak bir durum değildir." ifadelerini kullandı.
- "Kadınlar nafaka kararını alabilmek için yıllarca mahkemede sürünüyorlar"
HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm ise Türkiye'de bağımsız yargıdan söz etmenin doğru olmadığını öne sürdü.
AK Parti iktidarının OHAL süreci ile kadın kazanımlarına saldırdığını, kadınların 4 duvar arasına hapsedilmeye çalışıldığını iddia eden Gülüm, "Bugün değişen bir şey yok. Yapılan açıklamalarda nafakanın erkek için bir yük olduğu belirtiliyor. Yasada yoksulluğa düşen tarafa nafaka verilmesinden bahsediliyor. Ayrıca süresiz nafaka diye bir şey yoktur. Kadınlar nafaka kararını alabilmek için yıllarca mahkemede sürünüyorlar. Kadınları siz 4 duvar arasında görmek istiyorsunuz." dedi.
CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker de ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntının sebebinin OHAL döneminde alınan kararlar olduğunu iddia etti.
Türkiye'nin faiz lobisinin pençeleri arasında bulunduğunu öne süren Göker, "OHAL döneminde aldığınız yanlış kararlar dolayısıyla ülke ekonomisi faiz lobisine teslim olmuş durumda. Yabancı yatırımcı da güvensizlik ortamında yatırım yapmaktan kaçıyor." diye konuştu.
Konuşmaların ardından ikinci bölümün görüşmelerine geçildi.
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