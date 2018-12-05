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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.12.2018 15:21 | Son Güncelleme

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan: - "Yerel yönetimlerden üniversitelere, mülki idarelerden dışişleri misyonlarına kadar, kadın yöneticiler her alanda kendine yer bulmaktadır" - CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık: - "Kadınların niceliksel katılımından çok kararlara katılımı önemli"

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, yerel yönetimlerden üniversitelere, mülki idarelerden dışişleri misyonlarına kadar, kadın yöneticilerin her alanda kendine yer bulduğunu söyledi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplandı.

Gündeme geçilmeden önce kadın milletvekilleri, 5 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 84. Yılı dolayısıyla gündemdışı konuşma yaptı.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, TBMM'de bugün 104 kadın milletvekilinin bulunduğunu ve oranın yüzde 17'lerde olduğunu ifade etti.

46 gelişmiş ülke parlamentolarında temsil oranının yüzde 30-40'ların üzerinde olduğunu belirten Cesur, "Hala bugün kadına şiddet ve çocuk anneleri konuşuyoruz. Bu konuda sağlam bir kültür oluşturamamış olmamız hepimizin suçu. Kadın erkek eşitliğinde dünyada 125. sıradayız. Çocuk annelerde dünya altıncısıyız." dedi.

CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, İsviçre'de bile kadına seçme ve seçilme hakkı tanınmamışken, hele Türkiye'de kadının nüfus sayımında bile yeri yokken, Atatürk'ün Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını tanımasının, o dönemde dünyada da büyük takdir kazandığını söyledi.

"Kadın vekiller olarak burada bulunuyorsak, bunu Mustafa Kemal Atatürk'e borçlu olduğumuzu tabii ki biliyorum." ifadesini kullanan Karabıyık, "Daha çok kadın vekil, belediye başkanı, meclis üyesi, daha çok kadın temsili olsun istiyoruz, bunları söylemeye de devam edeceğiz ancak kadınların niceliksel katılımından çok kararlara katılımı önemli." diye konuştu.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan da Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934'te kadınlara seçme ve seçilme hakkını verdiğini, böylece Türk kadınının çok sayıda Avrupa ülkesinden daha önce bu hakka kavuştuğunu ifade etti.

Gökcan, "Bu Meclisin bir üyesi olarak Atatürk'ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum." dedi.

Kadın haklarıyla ilgili 16 yıldır ciddi mesafeler kaydedildiğine değinen Gökcan, "2002 yılında kadın milletvekili sayısı 24, oran yüzde 4,4 iken şimdi bu oran yüzde 17,3'e, milletvekili sayısı 104'e yükselmiştir. Yerel yönetimlerden üniversitelere, mülki idarelerden dışişleri misyonlarına kadar, kadın yöneticiler her alanda kendine yer bulmaktadır." diye konuştu.

Kadın hakları, kadına şiddetin önlenmesi, kadın istihdamıyla ilgili yapılan düzenleme ve iyileştirmelerle ilgili bilgi veren Gökcan, kadınlarla ilgili iyileştirmeler ve projeleri daha ileriye taşımakta kararlı olduklarını kaydetti.

TBMM Başkanvekili Gök, 5 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı’nın Verilişinin 84. yılı dolayısıyla yerinden söz isteyen tüm kadın milletvekillerine söz verdi.

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