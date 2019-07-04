TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Mehmetçiklerimizle hem teröristlerin hem de onların arkasında duran bütün emperyalist güçlerin başına çuvalı geçirdik ve ay yıldızlı al bayrağımızı Cerablus, Azez ve Afrin'de dalgalandırıyoruz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Amerikan gazetesi Washington Post'un, terör örgütü elebaşı Cemil Bayık'ın makalesini yayınladığını aktaran Türkkan, "On binlerce şehidimizin kanına giren bu azılı hainin tüm dünyada takip edilen, tirajı yüksek bir gazetede reklamının yapılmasını şiddetle kınıyoruz." şeklinde konuştu.

Bunun basın özgürlüğü değil, "terör propagandası" olduğunu belirten Türkkan, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sayın İbrahim Kalın'ın 'Amerika'nın, terör örgütleri listesinde olan bir teröriste sayfalarını açması, açıkça terör propagandasıdır.' ifadelerini ise kusura bakmayın ama biraz komik buluyoruz. Sayın Kalın, Washington Post dönüp size 'Bir diğer terörist Osman Öcalan'ı devletin resmi televizyonuna çıkarıp konuşturdunuz.' derse ne cevap vereceksiniz? Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Bizim için kırmızı bültenle aranan bir teröristi devletin televizyonuna çıkaran ile Bayık'ın makalesini Amerika gazetesinde yayınlayan çarpık zihniyetin birbirinden hiçbir farkı yok. Washington Post yöneticileri de dönüp size 'Biz de Cemil Bayık'ın, ABD'nin terör örgütleri listesinde olduğunu bilmiyorduk.' derse cevabınız ne olacak, bunu da merak ediyoruz."