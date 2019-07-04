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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.07.2019 17:42 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: - "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Mehmetçiklerimizle hem teröristlerin hem de onların arkasında duran bütün emperyalist güçlerin başına çuvalı geçirdik ve ay yıldızlı al bayrağımızı Cerablus, Azez ve Afrin'de dalgalandırıyoruz" - İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan: - "(Erdoğan-Trump görüşmesi) Ülkemiz çuval olayında olduğu gibi yine küçük düşürüldü"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Mehmetçiklerimizle hem teröristlerin hem de onların arkasında duran bütün emperyalist güçlerin başına çuvalı geçirdik ve ay yıldızlı al bayrağımızı Cerablus, Azez ve Afrin'de dalgalandırıyoruz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Amerikan gazetesi Washington Post'un, terör örgütü elebaşı Cemil Bayık'ın makalesini yayınladığını aktaran Türkkan, "On binlerce şehidimizin kanına giren bu azılı hainin tüm dünyada takip edilen, tirajı yüksek bir gazetede reklamının yapılmasını şiddetle kınıyoruz." şeklinde konuştu.

Bunun basın özgürlüğü değil, "terör propagandası" olduğunu belirten Türkkan, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sayın İbrahim Kalın'ın 'Amerika'nın, terör örgütleri listesinde olan bir teröriste sayfalarını açması, açıkça terör propagandasıdır.' ifadelerini ise kusura bakmayın ama biraz komik buluyoruz. Sayın Kalın, Washington Post dönüp size 'Bir diğer terörist Osman Öcalan'ı devletin resmi televizyonuna çıkarıp konuşturdunuz.' derse ne cevap vereceksiniz? Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Bizim için kırmızı bültenle aranan bir teröristi devletin televizyonuna çıkaran ile Bayık'ın makalesini Amerika gazetesinde yayınlayan çarpık zihniyetin birbirinden hiçbir farkı yok. Washington Post yöneticileri de dönüp size 'Biz de Cemil Bayık'ın, ABD'nin terör örgütleri listesinde olduğunu bilmiyorduk.' derse cevabınız ne olacak, bunu da merak ediyoruz."

Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için 4 Temmuz 2003'ün acı bir tarih olduğunu ifade eden Türkkan, 11 Türk askerinin Kuzey Irak'ın Süleymaniye kentinde başlarına çuval geçirilerek, 60 saat süreyle gözaltına alındıklarını söyledi.

"TSK ve Türk halkı açısından çuval olayının acısının 16 yıldır devam ettiğini" dile getiren Türkkan, "Özellikle dış basında halen bu olay için 'Türkler bu olayı bir kuşak geçmeden unutmaz.' yorumu yapılıyor." dedi.

"Çuval olayının benzeri"nin G-20 Zirvesi'nde yaşandığını savunan Türkkan, şöyle devam etti:

"ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzüne karşı, kameraların önünde 'Bir telefonla Erdoğan'a her istediğimi yaptırıyorum. Rahip Brunson'ı serbest bıraktıran da benim, Fırat'ın doğusuna operasyonu durduran da benim.' dedi ve ülkemiz çuval olayında olduğu gibi yine küçük düşürüldü. Anlaşılıyor ki 16 yıldır o çuval başımızdan hiç çıkarılmamış."

Bunun üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Geldiğimiz noktayı lütfen unutmayalım, geldiğimiz nokta şudur; Başkomutanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Mehmetçiklerimizle hem teröristlerin hem de onların arkasında duran bütün emperyalist güçlerin başına çuvalı geçirdik ve ay yıldızlı al bayrağımızı Cerablus'ta, Azez'de, Afrin'de dalgalandırıyoruz. Bunun unutulmamasını istirham ediyorum." dedi.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç da Adana'nın Aladağ ilçesindeki yurt yangını davasında kararın açıklandığını ve yurt müdürü ile dernek başkanına ceza verildiğini belirtti.

Davada, kamu görevlileri hakkında ölüme sebebiyet vermeye ilişkin beraat kararı verildiğini ifade eden Oluç, "Böylece kamu görevlilerinin Aladağ ilçesindeki yurt yangınında hiçbir sorumluluğu tespit edilmemiş oldu. Bu, gerçeği yansıtan bir durum değil çünkü ortaokul öğrencilerinin bu yurda yerleştirilmesinin önünü açan, buna izin veren kamu yetkilileri vardır." diye konuştu.

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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan TBMM Genel Kurulu

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