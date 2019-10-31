TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Bugün 69 HDP'li belediye var, bunlardan 12 tanesiyle ilgili tasarrufta bulunulmuştur. Diğer HDP'li belediyeler görevine devam ediyor. Demek ki mesele bir bölücülük, kayırmacılık, belirli bir toplum kesimini dışlama değil, ülkemizin birlik ve beraberliğini teminat altına almak ve suçla, terörle, suçluyla mücadeledir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, HDP'nin, "Belediye başkanlarının görevden alınmasına" ilişkin grup önerisinde "Kayyum atamaları" tartışma konusu oldu.

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün kayyum atamalarının "hukuksuz" olduğunu iddia ederek, "Hiçbir hukuki, insanı ve vicdanı gerekçesi olmayan uygulamlar yapılıyor. Bunun hiçbir kitap ve hukukta karşılığı yoktur. Bu uygulamaları sadece cunta, darbe ve faşizmle açıklayabiliriz." şeklindeki görüşünü savundu.

Bülbül'ün iddialarına AK Parti Grubu adına Bilecek Milletvekili Selim Yağcı cevap verdi.

Yağcı, "Seçimle gelen seçimle gider, ancak halk, devletin imkanlarını kullanarak devletin kaynaklarını başka noktalara götürmek için belediye başkanlarını seçmiyor. İçişleri Bakanlığı, Anayasa ve Belediye Kanunu'na göre tedbir yetkisini kullanmıştır. Bu belediyelere kayyum değil vekil tayin edilmiştir. Yasalara inanıyorsak, yasalara uygun olarak yapılan bu işlemleri de saygı ile karşılamak zorundayız." diye konuştu.