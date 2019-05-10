HABER

TBMM Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.05.2019 10:50 | Son Güncelleme

Komisyon üyesi, CHP'nin Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca: - "Hayvanları Koruma Kanunu'nun adı; Hayvan Hakları Kanunu olarak değiştirilmelidir. Hayvanlara yönelik her türlü taciz, tecavüz, şiddet, kasten öldürme suçları TCK kapsamında düzenlenmeli"

CHP'nin Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Hayvanları Koruma Kanunu'nun adının; Hayvan Hakları Kanunu olarak değiştirilmesini ve hayvanlara yönelik her türlü taciz, tecavüz, şiddet, kasten öldürme suçlarının Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamında düzenlenmesini önerdi.

Hayvan haklarının korunması, hayvanlara eziyet ve kötü muamelelerin önlenmesine yönelik kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nda yer alan Karaca, yaptığı açıklamada, komisyonun siyaset üstü anlayışla çalışması gerektiğini belirtti.

Karaca, Hayvanları Koruma Kanunu’nda, hayvanların bir "mal" şeklinde ifade edildiğini, oysa hayvanların bir mal değil, dünyada insanlarla birlikte yaşayan canlılar olduğunu kaydetti.

Hayvanları Koruma Kanunu'nun adının; Hayvan Hakları Kanunu olarak değiştirilmesini öneren Karaca, burada hayvanların da bir canlı olduğunun kabul edilmesi gerektiğini ifade etti.

Karaca, komisyon raporundan sonra bir yasa teklifi hazırlanmasını, teklifte hayvanlara yönelik her türlü taciz, tecavüz, şiddet ve kasten öldürme suçlarının TCK kapsamında düzenlenmesini istedi.

Son günlerde birçok sivil toplum örgütünün imza kampanyası düzenleyerek, nesli tükenmekte olan yaban hayvanlarının avlanmasına yasak getirilmesine yönelik çalıştığını anımsatan Karaca, komisyonun da bu konuda ciddi bir çalışma yürütmesi gerektiğini vurgulayarak, sivil toplum örgütlerinin düşünceleri doğrultusunda, tüm partilerin ortak imzasıyla, seçmenlere verilen taahhütlerin yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçlarıYaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları
MHP'den İstanbul kararı! Sosyal medyadan duyurdu MHP'den İstanbul kararı! Sosyal medyadan duyurdu
Meral Akşener: Maliyeti korkunç olacakMeral Akşener: Maliyeti korkunç olacak
Anahtar Kelimeler:
Gülizar Biçer Karaca Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması!

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması!

Ağrı Belediye Başkanı Sayan: İstanbul Kudüs'tür

Ağrı Belediye Başkanı Sayan: İstanbul Kudüs'tür

ABD'den Çin'e ek gümrük vergisi!

ABD'den Çin'e ek gümrük vergisi!

Survivor'da ortalık karıştı!

Survivor'da ortalık karıştı!

Sarıgül’den adaylık açıklaması!

Sarıgül’den adaylık açıklaması!

İstanbul seçimiyle ilgili Avrasya Araştırma'dan açıklama!

İstanbul seçimiyle ilgili Avrasya Araştırma'dan açıklama!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal'a tepki!

Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal'a tepki!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Diğer Haberler
MHP'den İstanbul kararı! Sosyal medyadan duyurdu

MHP'den İstanbul kararı! Sosyal medyadan duyurdu

Meral Akşener'den İstanbul seçimleriyle ilgili açıklama: Maliyeti korkunç olacak

Meral Akşener: Maliyeti korkunç olacak

Binali Yıldırım'dan teravih namazı sonrası sürpriz ziyaret

Binali Yıldırım'dan teravih namazı sonrası sürpriz ziyaret

Mustafa Sarıgül DSP'den İstanbul adayı mı olacak? Açıklama geldi

Sarıgül’den adaylık açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şaibeli hale gelmiş bir seçim için en doğru karar verilmiştir

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vize serbestisi sürecinde 72 kriterden 66'sını tamamladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vize serbestisi açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.