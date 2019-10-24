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TBMM İnsan Haklarını İnceleme Göç ve Uyum Alt Komisyonu

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.10.2019 13:06 | Son Güncelleme

Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı Atay Uslu: - "Şu ana kadar 350 bin Suriyeli döndü. Fırat'ın doğusunda güvenli bölge oluştuktan sonra 1 milyona yakın Suriyelinin dönüşü söz konusu olacak" - "Geri dönüşlerde asla zorunluluk olmayacak"

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Fırat'ın doğusunda güvenli bölge oluştuktan sonra 1 milyona yakın Suriyelinin geri dönüşünün söz konusu olacağını, geri dönüşlerde asla zorunluluk olmayacağını söyledi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Göç ve Uyum Alt Komisyonu, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu başkanlığında toplandı.

Toplantının başında konuşan Uslu, Türkiye'nin, dünyanın en çok sığınmacı kabul eden ülkesi haline geldiğini söyledi.

Türkiye'nin, Suriyelilere ev sahipliğini gösterdiğini dile getiren Uslu, "Türkiye kapılarını açmasaydı ne olurdu? Bu çok önemli bir soru. Uluslararası kuruluşlar 1 milyon Suriyelinin hayatını kaybettiğini söylüyor. Lübnan, Ürdün ve Türkiye mültecilere kapılarını açmasaydı, bu ölümler belki 3 milyona yaklaşacaktı." dedi.

Bir milyondan fazla Suriyelinin Fırat'ın doğusundan Türkiye'ye göçtüğünü dile getiren Uslu, Türkiye'nin, bu konuda tüm dünyaya insanlık dersi verdiğini söyledi.

Hala Suriye'den Türkiye'ye sığınanlarla ilgili nefret söyleminin olduğunu dile getiren Uslu, "Irkçılık, nefret, göçmen düşmanlığı bünyeye girdikten sonra kanser gibi ilerler ve asla çözüm olmaz. Bu virüslerin bu medeniyetimizin bünyesine girmesine engel olmamız lazım." diye konuştu.

"İnşallah güvenli bölge oluştuktan sonra Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri olacaktır." diyen Uslu, şu ana kadar 350 bin Suriyelinin döndüğünü, Fırat'ın doğusunda güvenli bölge oluştuktan sonra da 1 milyona yakın Suriyelinin dönüşünün söz konusu olacağını kaydetti.

"Suriyeliler zorunlu mu döndürülücek?" şeklinde kamuoyunda tartışmalar yaşandığını anımsatan Uslu, "Geri dönüşlerde asla zorunluluk olmayacak. Bu zaten yasal mevzuatımızda da var. Geri dönüşler olacağı zaman uluslararası kuruluşlarla iş birliği içinde gönüllü geri dönüş süreçleri olacak. Suriyelilerin büyük çoğunluğu da geri dönmek istiyor. Bunu sahada görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda, ayrıca, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Özlem Cankurtaran, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Araştırma Görevlisi Hande Albayrak ile birlikte hazırladıkları "Suriye'den Türkiye'ye Kadın Olmak" adlı 26 Suriyeli kadınla yaptıkları çalışmayla ilgili bilgi verdi.

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