TBMM İnsan Haklarını İnceleme Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Fırat'ın doğusunda güvenli bölge oluştuktan sonra 1 milyona yakın Suriyelinin geri dönüşünün söz konusu olacağını, geri dönüşlerde asla zorunluluk olmayacağını söyledi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Göç ve Uyum Alt Komisyonu, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu başkanlığında toplandı.

Toplantının başında konuşan Uslu, Türkiye'nin, dünyanın en çok sığınmacı kabul eden ülkesi haline geldiğini söyledi.

Türkiye'nin, Suriyelilere ev sahipliğini gösterdiğini dile getiren Uslu, "Türkiye kapılarını açmasaydı ne olurdu? Bu çok önemli bir soru. Uluslararası kuruluşlar 1 milyon Suriyelinin hayatını kaybettiğini söylüyor. Lübnan, Ürdün ve Türkiye mültecilere kapılarını açmasaydı, bu ölümler belki 3 milyona yaklaşacaktı." dedi.

Bir milyondan fazla Suriyelinin Fırat'ın doğusundan Türkiye'ye göçtüğünü dile getiren Uslu, Türkiye'nin, bu konuda tüm dünyaya insanlık dersi verdiğini söyledi.

Hala Suriye'den Türkiye'ye sığınanlarla ilgili nefret söyleminin olduğunu dile getiren Uslu, "Irkçılık, nefret, göçmen düşmanlığı bünyeye girdikten sonra kanser gibi ilerler ve asla çözüm olmaz. Bu virüslerin bu medeniyetimizin bünyesine girmesine engel olmamız lazım." diye konuştu.