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TBMM Sağlık Komisyonu, özel gündemle toplandı

19.11.2020 16:45 | Son Güncelleme:
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TBMM Sağlık Komisyonu, özel gündemle toplandı

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Covid-19 tedbirleri kapsamında özel gündemle toplandı. Komisyon, 2021 bütçesinin görüşüldüğü bugünlerde milletvekillerine yemeklerin paket servis olarak yapılması yönünde tavsiye kararı aldı.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Covid-19 tedbirleri kapsamında özel gündemle toplandı. Komisyon Başkanı Recep Akdağ, 2019'un aralık ayından itibaren dünyanın yeni bir salgınla tanıştığını, Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19'u uluslararası acil durum olarak ilan ettiğini anımsattı. Akdağ, Türkiye'nin de bu salgına karşı ciddi mücadele verdiğini söyledi. TBMM'de bazı yasal düzenlemelerle bu salgının oluşturabileceği olumsuz etkileri azaltmak üzere çalışmalar yapıldığını aktaran Akdağ, komisyonun, pandemi boyunca Meclisin çalışma şartlarıyla ilgili istişarelerde bulunacağını söyledi.

KOMİSYON TAVSİYELERDE BULUNACAK

Akdağ, komisyonun salgınla ilgili bazı kararlar alacağını belirterek, "İhtisas komisyonu olarak, Meclis Başkanı ve siyasi parti grupları nezdinde ne gibi tavsiyelerde bulunabileceğimizi konuşacağız. İçimizden bir heyet oluşturarak toplantı sonrasında hem siyasi parti gruplarımızı hem Meclis Başkanlığımızı ziyaret edeceğiz. Kapalı ortamlarda uzun süre çalışmayla hastalığın bulaşma riski daha fazla. TBMM'nin değerli üyelerinden hiç de azımsanmayacak sayıda arkadaşımız Covid-19 hastalığına yakalandı. Hastalığı ağır ve hafif geçiren arkadaşlarımız oldu. Sayı elimizde yok ama çok önemli sayıda arkadaşımız hastalıkla tanıştı. Dolayısıyla hem komisyonumuzda hem de TBMM'de hangi korunma tedbirleriyle çalışmalara devam edilmesi hususunda istişarelerde bulunacağız" dedi.

Akdağ'ın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

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MİLLETVEKİLLERİNE YEMEK PAKETİ

Kapalı toplantıda; pandemi sürecinde Meclis'te uygulanmak üzere bazı tavsiye kararları alındı. Komisyon aldığı bu tavsiye kararlarını, salı günü TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve siyasi partilerin gruplarını ziyarete ederek iletecek. Meclis'te bazı çalışma şartlarında virüsün daha riskli olduğu değerlendirilerek şu tavsiye kararları alındı:

"Özellikle 2021 bütçesinin görüşüldüğü bu günlerde milletvekillerine yemeklerin paket servis yapılması, Genel Kurul çalışma saatlerinin esnek tutularak gece 00.00'dan sonra çalışmaması, Meclis personeli ulaşım servislerindeki yoğunluğun azaltılması."

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