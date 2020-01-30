TBMM'de İYİ Parti'nin 'coronavirüs' önergesi reddedildi

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Mithat Sancar başkanlığında toplandı. Genel Kurul’da İYİ Parti’nin, Çin'de ortaya çıkan 'coronovirüs' salgınına ilişkin Türkiye'de olası bir ölümcül enfeksiyon salgınının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla araştırma komisyonu kurulması önergesi görüşüldü. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, coronovirüs salgınının, aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde başlamasından bu yana 6 binin üzerinde kişinin enfekte olduğunu, 132 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Türkkan, "Alınan tüm önlemlere rağmen, virüs şu ana kadar Çin dışında 14 ülkeye daha sıçramıştır. Küreselleşmeyle birlikte ulaşım teknolojilerinin ve yoğunluğunun son derece arttığı bir dönemde, hiçbir ülke insandan insana hava yoluyla bulaşabilen bir virüs riskinden uzak değildir" dedi. Türkkan, bu nedenle Meclis’te araştırma komisyonu kurulması gerektiğine dikkat çekti.

HDP grubu adına söz alan Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da hastalığa karşı Türkiye'de gerekli tedbirlerin alınmadığını ileri sürdü. CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan ise İYİ Parti’nin bu yönde verdikleri önergeyi desteklediklerini kaydetti.