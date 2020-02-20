TCL ekranı yana açılan telefon üzerinde çalışıyor

TCL’den gelen bilgilere göre; yana açılan telefon üzerinde çalıştığı söyleniyor. Telefon bütünlüğünü bozmadan alttan yana doğru açılan bir mekanizma ile tablet moduna dönüşebilen bu telefonun yıl sonuna doğru düzenlenecek CES 2020 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

Ekran boyutundan dolayı Qualcomm Snapdragon 865 yonga seti ve minimumda 8 GB bellek ile gelmesi beklenen bu telefonun 1.500 dolar bandını aşacağını düşünüyoruz.

Katlanabilir ekran trendi

Katlanabilir telefon segmenti günden güne evrim geçirecek gibi görünüyor. Bakalım bu furya ne zamana kadar devam edecek?

Şimdilik Apple cephesi bu sektöre pek sıcak bakmıyor. Apple’ın son 4-5 yıldaki stratejisini düşünecek olursak; Apple tam oturmamış yeni teknolojilere yer vermiyor. Bu yüzden de katlanabilir telefon furyasını es geçebilir.

Sizce katlanabilir telefon furyası gelecek vadediyor mu? Yoksa bu furya, ekranlarda yaşanan kırılma ve iz bırakma gibi sorunlardan dolayı 1-2 yıl içerisinde unutulup gidecek mi?

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