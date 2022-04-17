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TDP lideri Mustafa Sarıgül'den iddialı çıkış: 30 bin üye olmazsa genel başkanlığı bırakırım

17.04.2022 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çektiği TikTok videolarıyla sık sık sosyal medyanın da gündemine gelen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den bu defa oldukça iddialı bir çıkış geldi. Genel merkez yöneticileri ve parti üyeleriyle iftarda bir araya gelen Mustafa Sarıgül, “60 günde 30 bin üye kaydı olmazsa genel başkanlığı bırakırım” dedi.

TDP lideri Mustafa Sarıgül'den iddialı çıkış: 30 bin üye olmazsa genel başkanlığı bırakırım

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin genel merkez yöneticileriyle iftar yemeğinde buluştu. Özel bir otelde düzenlenen iftar yemeğine, Genel Başkan Yardımcıları Teoman Mutlu, Haluk Şaban Gürbüz, Gülnur Kamaşak, Dr. Murat Aziz Hatipağaoğlu, TDP Ankara İl Başkanı Fuat Bakan, TDP Kastamonu İl Başkanı Ender Karahasanoğlu, ilçelerden gelen teşkilat mensupları ve davetliler de katıldı.

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Yemek duasını ilahiyatçı Mustafa Ekmekçi’nin okumasının ardından ezanla birlikte oruçlar açıldı. İftardan sonra TDP Genel Başkanı Sarıgül açıklamalarda bulundu.

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"60 GÜNLÜK SÜRE İÇİNDE 30 BİN ÜYE OLMAZSA..."

Hem partisi hem de ülkesi için çok çalıştığını söyleyen TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Alın terimizin ve emeğimizin karşılığını yüzde 100 alacağız. İnanın ki hiç durmuyorum. Vücudum dursa zihnim durmuyor. Sürekli ülkem, bana inanalar ve güvenenler için ne yaparım diye 24 saat düşünüyorum. Ülkemiz ve partimiz için TDP’den başka çare yok. Yerel yönetimlerde sağladığımız Şişli modelini Türkiye çapında sağlayacağız. TDP’ye nazar değecek diye korkuyorum. Buradan ilan ediyorum, 60 günlük süre içerisinde bu ülkede 30 bin tane üye kaydı olmazsa genel başkanlığı bırakırım. Üyelerimizi arttıracağız, başarılı teşkilatlarımızı kutlayacağız, daha çok çalışması gereken arkadaşlarımıza yoğun bir şekilde destek vereceğiz. Biz önümüzdeki sürede proje, çözüm, çare üreteceğiz. Artık bireysel konuşma devrini kapatıyor, proje konuşma devrini başlatıyoruz. Turizmde, tekstilde, tarımda, teknolojide neler yapacağımızı konuşacağız, halkımızla buluşacağız, her gittiğimiz yerde çözümü anlatacağız” diye konuştu.

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Mustafa Sarıgül

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