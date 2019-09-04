TDV KAGEM 65 bin kişiye eğitim verdi

Polat, sahih bilgi ve düşünce ekseninde kadına, aileye ve gençliğe yönelik çalışmalar ile toplumun inanç ve ahlak dünyasına katkıda bulunduklarını vurgulayarak, "Kadın Aile ve Gençlik Merkezimiz 8 yılda yaklaşık 65 bin vatandaşımıza Kur'an-ı Kerim, dil, sanat, öğle arası seminerleri, ilim ve hayat, işaret dili, psikoloji, okuma tartışma grupları, evlilik okulu, 'Babamdan Bana', 'Ustalara saygı', 'Medeniyetin şehirleri', 'Baba olmak' ve 'Kalem söyleşileri' gibi çeşitli alanlarda seminer ve eğitimler verdi." ifadelerini kullandı.

Gençleri ve kadınları önceleyen eğitim programlarının yapıldığını kaydeden Polat, merkezin, 1996'dan beri akademik bir anlayışla üniversitelerdeki eğitimin topluma ulaştırılmasında köprü vazifesi gördüğünü kaydetti.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Merkezince (KAGEM) 8 yılda 65 bin kişiye akademik, sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel eğitim ile kurs ve seminerler verildi.

- Cezaevlerindeki kadın ve çocuklara yönelik proje

Akademik ve konuşma dili alanında Arapça, Farsça ve Osmanlıca dil eğitim programlarının düzenlendiğini aktaran Polat, hat, çini, ebru, minyatür, geometrik desenler, fotoğrafçılık, ciltçilik, tezhip, katı ve ney gibi sanat dallarında başlangıç ve ileri düzeylerde eğitimlerin de yapıldığını belirtti.

Polat, kurslara katılmak isteyen ancak iş yoğunluğu nedeniyle fırsat bulamayanlara yönelik tefsir, fıkıh, hadis, kelam, edebiyat, psikoloji alanlarında "Öğle Arası Seminerleri" düzenlediklerini anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde devlet korumasında bulunan kimsesiz çocukların fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla KAGEM gönüllüleri ile 'Sevgi Köprüsü' projesi yürütülüyor. Cezaevlerindeki kadınların çocuklarıyla fiziksel, zihinsel, psikolojik, sosyal ve dilsel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla da 'Mahkum Anne-Çocuk Psiko-sosyal Destek Projesi' devam ediyor."