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TDV KAGEM 65 bin kişiye eğitim verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 11:04 | Son Güncelleme

TDV KAGEM tarafından 8 yılda 65 bin kişiye akademik, sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel eğitim, kurs ve seminerler verildi - TDV Genel Müdür Mehmet Savaş Polat: - "2019-2020 eğitim dönemi kayıtları 2 Eylül'de başladı. Bu yıl görme engelli bireylere yönelik 'Sesli Kitap Projesi' ve geleneksel tıbbi metotların doğru kullanılabilmesi amacıyla 'Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Seminerleri' düzenleyeceğiz"

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Merkezince (KAGEM) 8 yılda 65 bin kişiye akademik, sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel eğitim ile kurs ve seminerler verildi.

TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, yazılı açıklamasında, merkez tarafından toplumun bütün kesimlerine çeşitli alanlarda eğitim imkanı sunulduğunu belirtti.

Gençleri ve kadınları önceleyen eğitim programlarının yapıldığını kaydeden Polat, merkezin, 1996'dan beri akademik bir anlayışla üniversitelerdeki eğitimin topluma ulaştırılmasında köprü vazifesi gördüğünü kaydetti.

Polat, sahih bilgi ve düşünce ekseninde kadına, aileye ve gençliğe yönelik çalışmalar ile toplumun inanç ve ahlak dünyasına katkıda bulunduklarını vurgulayarak, "Kadın Aile ve Gençlik Merkezimiz 8 yılda yaklaşık 65 bin vatandaşımıza Kur'an-ı Kerim, dil, sanat, öğle arası seminerleri, ilim ve hayat, işaret dili, psikoloji, okuma tartışma grupları, evlilik okulu, 'Babamdan Bana', 'Ustalara saygı', 'Medeniyetin şehirleri', 'Baba olmak' ve 'Kalem söyleşileri' gibi çeşitli alanlarda seminer ve eğitimler verdi." ifadelerini kullandı.

- Cezaevlerindeki kadın ve çocuklara yönelik proje

Akademik ve konuşma dili alanında Arapça, Farsça ve Osmanlıca dil eğitim programlarının düzenlendiğini aktaran Polat, hat, çini, ebru, minyatür, geometrik desenler, fotoğrafçılık, ciltçilik, tezhip, katı ve ney gibi sanat dallarında başlangıç ve ileri düzeylerde eğitimlerin de yapıldığını belirtti.

Polat, kurslara katılmak isteyen ancak iş yoğunluğu nedeniyle fırsat bulamayanlara yönelik tefsir, fıkıh, hadis, kelam, edebiyat, psikoloji alanlarında "Öğle Arası Seminerleri" düzenlediklerini anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde devlet korumasında bulunan kimsesiz çocukların fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla KAGEM gönüllüleri ile 'Sevgi Köprüsü' projesi yürütülüyor. Cezaevlerindeki kadınların çocuklarıyla fiziksel, zihinsel, psikolojik, sosyal ve dilsel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla da 'Mahkum Anne-Çocuk Psiko-sosyal Destek Projesi' devam ediyor."

- Yeni dönem kayıtları başladı

TDV KAGEM'in 2019-2020 eğitim dönemi kayıtlarının 2 Eylül'de başladığını bildiren Polat, şu bilgileri verdi:

"Bu yıl görme engelli bireylere yönelik 'Sesli Kitap Projesi', kültürel ve ahlaki yozlaşmanın önüne geçebilmek için 'Cumartesi Mektebi', mutlu aile ortamları oluşturabilmek için 'Anne-Baba Okulu', geleneksel tıbbi metotların doğru kullanılabilmesi amacıyla 'Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Seminerleri', yetişkinlerin çocukları daha iyi anlayabilmelerine yönelik 'Çocuk Sempozyumu', kültürel hayata katkı sağlamak amacıyla 'Ankara Konferansları', toplumu Orta Doğu konusunda bilgilendirmek amacıyla da 'Orta Doğu Konferansları', erkeklerin toplumdaki roller ile problemlerinin konuşulacağı 'Toplumsal Alanda Erkek' konularında eğitim programları düzenlenecek. Programlara katılmak isteyen vatandaşlar başvurularını bizzat KAGEM'e giderek yapması gerekiyor. Akşam saatlerinde düzenlenecek programların başvuruları ise 'www.tdvkagem.org.tr' internet sitesi üzerinden yapılabilecek."

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