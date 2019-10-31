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TDV'den yabancı öğrencilere eğitim desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 11:55 | Son Güncelleme

TDV KAGEM Sosyal Destek ve Eğitim Merkezince bu yılki eğitim-öğretim döneminde 18 ülkeden 735 öğrenciye ileri düzey Türkçe dil eğitimi ve sosyal uyum hizmeti verilmeye başlandı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) Sosyal Destek ve Eğitim Merkezince (SDEM) 18 ülkeden 735 öğrenciye ileri düzey Türkçe dil eğitimi ve sosyal uyum hizmeti verilmeye başlandı.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, TDV KAGEM SDEM'in 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi faaliyetleri başladı. Bu yıl 735 sığınmacı öğrenciye ileri düzey Türkçe dil eğitimi ve sosyal uyum hizmetlerinin verileceği faaliyetler kapsamında, Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavına (YÖS) hazırlık, rehberlik, koordinasyon, dini ve psikolojik rehabilitasyon destekleri de sunulacak.

Yeni dönemde Altındağ ve Çankaya'da çalışmalarını sürdürmeye devam edecek merkez, ileri düzey Türkçe dil eğitimi alan ailelerin 4-7 yaşlarındaki çocuklarına yönelik değerler eğitimi eşliğinde başlangıç seviyesi Türkçe dil eğitimi de veriyor.

Merkez, sığınmacı ailelerin yoğun yaşadığı Altındağ'da, "Camilerde Hayat Var" projesi kapsamında, 13 cami ve Kur'an kursunda 850 mülteci öğrenciye Elifba, Kur'an-ı Kerim ve temel bini bilgiler derslerinin verilmesini de koordine ediyor.

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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM

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