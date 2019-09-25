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TEB "Dünya Eczacılık Günü" ödülleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 19:08 | Son Güncelleme

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak: - "Dünya Eczacılık Günü, sağlık, ilaç ve eczacılık bağlamında küresel süreçlerde yeniden yapılanırken, eczacıların uluslararası ölçekte ihtiyaç, sorun, yaklaşım ve çözüm önerilerini hep birlikte ifade edebilmelerine olanak tanıyor"

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, "Dünya Eczacılık Günü, sağlık, ilaç ve eczacılık bağlamında küresel süreçlerde yeniden yapılanırken, eczacıların uluslararası ölçekte ihtiyaç, sorun, yaklaşım ve çözüm önerilerini hep birlikte ifade edebilmelerine olanak tanıyor." dedi.

Dünya Eczacılık Günü dolayısıyla TEB tarafından "Yaşam Boyu Onur Ödülü" ve "Değer Katan Eczacılar Ödülü", Ankara'da bir otelde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Törenin açılışında konuşan Çolak, 2009 yılında İstanbul'da düzenlenen 69'uncu Dünya Eczacılık Kongresi'nde, 25 Eylül'ün "Dünya Eczacılık Günü" adıyla kutlanması için delegasyon olarak öneride bulunduklarını anımsattı.

Çolak, "Dünya Eczacılık Günü, sağlık, ilaç ve eczacılık bağlamında küresel süreçlerde yeniden yapılanırken, eczacıların uluslararası ölçekte ihtiyaç, sorun, yaklaşım ve çözüm önerilerini hep birlikte ifade edebilmelerine olanak tanıyor. Mesleki dayanışmayı ülkeler ve kıtalar arası boyutlara taşıyor. Eczacının birey ve toplum sağlığı için ürettiği değeri, eczanelerin sağlık sistemleri içerisindeki kilit önemini daha fazla görünür hale getirmemizi sağlıyor." şeklinde konuştu.

- 3 bilim insanı ve 5 eczacıya ödül

Dünya Eczacılar Günü dolayısıyla düzenlenen "Yaşam Boyu Onur Ödülü" Prof. Dr. Fikret Vehbi İzzettin, Prof. Dr. Doğu Nebioğlu, eczacı Betül Bilgetekin, Sadi Subaşı ve Ali Ünal'a, "Değer Katan Eczacılar Ödülü" ise Prof. Dr. Güler Yalçın, eczacı Ohannes Şaşkal ile Barış Asa'ya takdim edildi.

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Dünya Eczacılık Günü Erdoğan Çolak TEB Türk Eczacıları Birliği

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