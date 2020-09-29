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Tedavi edilmezse hastalıklara davetiye çıkarıyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Miyomlar, rahim ve çevresinde görülen, düz kas dokusundan köken alan iyi huylu tümörler olarak adlandırılıyor. Miyomların boyutları 1-15 cm arasında değişebiliyor ve 35-40 yaşlarındaki kadınların ortalama %30-40’ında görülebiliyor. Tedavi edilmediği takdirde pek çok sağlık problemine davetiye çıkaran miyomlar halk arasında kapalı ameliyat olarak bilinen laparoskopik cerrahi ile konforlu bir şekilde alınabiliyor.

Tedavi edilmezse hastalıklara davetiye çıkarıyor

Memorial Dicle Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Yunus Çavuş, miyom ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

Östrojen miyomların büyümesine neden olabilir

Miyomların neden oluştuğu kesin olarak bilinmemekle birlikte yapılan bilimsel çalışmalar, östrojenin miyomların büyümesine yol açtığını göstermektedir. Vücuttaki östrojen düzeyleri, vücudun doğal seyrine bağlı olarak artabilir ya da azalabilir. Örneğin; gebelikte östrojen seviyesi artmakta, menopozda ise düşmektedir. Bazı ilaçlar da östrojen düzeylerinde değişikliğe neden olmaktadır. Ayrıca çevresel ve genetik faktörlerin bu konuda etkisi olduğu düşünülmektedir.

Miyomların neden olduğu sağlık sorunları;

Uzun süren ve fazla miktarda adet kanaması, ara kanamalar,
Gün içerisinde sık idrara çıkma, ayrıca kabızlık,
Aşırı ve uzun süren kanamalara bağlı anemi, kolay yorulma ve halsizlik,
Karında büyüme, şişkinlik, ele gelen kitleler,
Kısırlık,
Tekrarlayan düşükler.

Kansere yol açabilme ihtimali bulunuyor

Miyom rastlanan hastalarda kanser gelişme riski çok ender de olsa görülmektedir. Özellikle menopozdan sonra miyomlarda ani büyüme tespit edildiğinde bu durum kanser şüphesi doğurabilir. Ancak bu olasılık binde beş oranındadır.

Düzenli muayene önemli

Miyomlar genellikle herhangi bir belirti vermez. Muayene sırasında tesadüfen tespit edilebilmektedir. Ancak çoğu zaman büyüme ile orantılı yani hastalığın ilerlediği durumlarda, aşırı miktarda adet kanamaları, sık idrara çıkma, karında büyüme ve şişlik, adet dönemlerinde kuyruk sokumunda ağrı gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Bu nedenle 35 yaş sonrası her yıl düzenli jinekolojik muayene yaptırılması çok önemlidir.

Ameliyat öncesi bazı ilaçlar miyomları küçültebiliyor

Tedavide kullanılan bazı ilaçlar, yumurta üretimini baskılayıp geçici bir süre menopoz etkisi yaparak miyomların küçülmesini sağlayabilir. Bu uygulama genellikle cerrahi öncesi miyomların küçülmesini sağlamak ve kanamayı azaltmak için kullanılır. Miyomun büyüklüğü, sayısı, bulunduğu yer, hastanın yaşı ve gebelik planlaması ameliyatın şeklini belirler.

Kapalı ameliyat ile kalıcı ve kesin tedavi mümkün

Miyomektomi, miyomun rahim duvarından çıkarılması işlemidir. Çocuk sahibi olmak isteyen hastalarda, rahmin korunmasını sağlayan bir yaklaşımdır. Halk arasında kapalı ameliyat olarak bilinen laparoskopik ya da açık cerrahi ile yapılabilir. Miyom ameliyatları günümüzde artık kapalı olarak yapılabilmektedir. Hastanın karın bölgesine özel aletler ile girilerek açılan birkaç delikten yapılan ameliyatlar, açık cerrahiye göre hastaya önemli ayrıcalıklar sağlar.

Laparoskopik miyomektomi hastaya konfor sağlıyor;

Hastanede yatış süresini kısalır.
Kanama, enfeksiyon ve fıtık riskini azaltır.
Ortaya çıkacak karın içi yapışıklık riskini en aza indirir.
Daha az ağrı görülür.
Kısa sürede iyileşme sağlar.

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