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  4. Tedaviyi beğenmedi, diş hekimine dehşeti yaşattı! Korku dolu anlar kamerada

Tedaviyi beğenmedi, diş hekimine dehşeti yaşattı! Korku dolu anlar kamerada

21.07.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri haine gelen sağlık çalışanlarına şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi. Mersin'de tedaviyi beğenmeyen hasta, diş hekimini darp etti. Korku dolu o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından doktorun park halindeki aracına da zarar veren zanlı ile ağabeyi, yakalandıktan sonra sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Tedaviyi beğenmedi, diş hekimine dehşeti yaşattı! Korku dolu anlar kamerada

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, merkez Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesi'nde hizmet veren Mersin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Metropol Polikliniğinde, sağlık çalışanlarına şiddet uygulandığı ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya müdahale etti.

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Ekiplerin müdahalesi ile gözaltına alınan şüpheli S.S.'nin, yapılan tedaviyi beğenmemesi üzerine ağabeyi G.S. ile birlikte yeniden polikliniğe geldiği, burada doktor A.H.Z.’ye hakaretlerde bulunduğu, şüpheli G.S'nin ise diş hekimini darp ettiği ve poliklinik önünde bulunan aracına zarar verdiği tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelileri tutuklandı.

İHA

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Mersin diş doktoru
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