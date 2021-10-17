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Tehdit ettiği eski nişanlısının motosikletini ateşe verdi!

17.10.2021 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kağıthane'de tehdit ettiği eski nişanlısının motosikletini benzin dökerek yakan Şafak Kaan G. (26), kameralardan kaçamadı. Olayın güvenlik kameralarına ulaşılmasının ardından şüpheli, tutuklandı.

Olay, 9 Ekim Cumartesi günü Çağlayan Mahallesi'nde yaşandı. 26 yaşındaki Şafak Kaan G. (26), eski nişanlısı Zerrin E.'yi bir süre tehdit etti. Geçtiğimiz hafta Zerrin E.'nin evinin önüne gelen Şafak Kaan G. eski nişanlısına ait motosikletin üzerine benzin dökerek ateşe verdi.

ALEVLERİ GÖREN MAHALLE SAKİNLERİ İTFAİYEYE HABER VERDİ

Yanan motosikleti gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Çalışmalar sonucunda Şafak Kaan G. Eyüpsultan Nişancı Mahallesi'ndeki adreste yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Motosikletin kundaklandığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kağıthane
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