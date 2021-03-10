HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Teheccüd namazı kaç rekattır? Diyanet açıkladı

Teheccüd namazı kaç rekattır? Diyanet açıkladı

10.03.2021 16:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Teheccüd namazı kaç rekattır? Diyanet açıkladı

Teheccüd namazı, yatsı namazını kıldıktan sonra uyuyup, uyanarak gece kılınan nafile namazlardandır. (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 18) Başka bir hadiste de, “Farz namazlarının ardından en faziletli namaz gece namazıdır”

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in, “Her kim geceleyin uyanır, ailesini de uyandırır ve iki rekât namaz kılarsa, Allah’ı çok zikreden erkekler ile kadınlardan yazılır.” dediği belirtilmişti.

TEHECCÜD NAMAZI KAÇ REKATTIR?

(Müslim, Sıyâm, 202; Ebû Dâvûd, Sıyâm, 55) buyrulmuş olması, gece kılınan nafile namazların gündüz kılınanlardan faziletli olduğuna işaret etmektedir.

Bunun gibi sözlü teşvikleri yanında fiilen de Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem, bu namazı devamlı kılmaya çalışması, teheccüd namazının bizim için sünnet olduğunu göstermektedir.

(İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 467-468). Bazı rivayetlerde, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem, yatsı namazını kıldıktan sonra vitir namazını kılmadan uyuduğu, gece yarısının ardından uyanıp bir müddet gece namazı kıldıktan sonra vitir namazını ve daha sonra da sabah namazı vakti girince sabah namazını kıldığı belirtilmektedir (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 182).

Teheccüd namazı kaç rekattırr

Teheccüd namazı kılacak kişi, “Niyet ettim Allah rızası için teheccüd namazı kılmaya” şeklinde niyet edebilir. Teheccüd namazının iki-sekiz rekât arasında çiftli sayılarda kılınması tavsiye edilmiştir.

Bununla beraber, dileyen kimse daha fazla da kılabilir. Bu hâlde iki rekâtta bir selam vermek daha faziletli olmakla beraber, 4 rekâtta da selam verilebilir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 468-469).

2 rekâttan fazla kılındığında arada konuşma, yeme içme gibi namaza aykırı davranışlarda bulunulmadıysa, yeniden niyet etmek gerekmez.

4 rekât olarak kılındığında, 2. rekâtın ardından teşehhüd için oturulduğunda “tahiyyat”tan sonra “Allahümme salli” ve “Allahümme barik” okunur.

  1. rekât için ayağa kalkıldığında ilk başta, “Sübhâneke” okunur, ardından da, “Eûzü besmele” çekilir ve Fâtiha suresi okunur.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Normalleşme döneminde korkulan oldu: Hepsi artışa geçti Normalleşme döneminde korkulan oldu: Hepsi artışa geçti
Erdoğan ve Putin'den önemli açıklamalarErdoğan ve Putin'den önemli açıklamalar
Rabbena dualarının okunuşları ve Türkçe anlamlarıRabbena dualarının okunuşları ve Türkçe anlamları

En Çok Okunan Haberler

9 il daha 'Çok yüksek riskli' (Kırmızı renkli) grubuna geçebilir

9 il daha 'Çok yüksek riskli' (Kırmızı renkli) grubuna geçebilir

Erdoğan: Damat kadar taş düşsün başınıza

Erdoğan: Damat kadar taş düşsün başınıza

Ekrem İmamoğlu'nun dikkat çeken Rasim Öztekin anısı...

Ekrem İmamoğlu'nun dikkat çeken Rasim Öztekin anısı...

Müge Anlı'da ekran kazası! Fark etmeden devam etti

Müge Anlı'da ekran kazası! Fark etmeden devam etti

Günün en acı haberi: Öğrenince yıkıldı

Günün en acı haberi: Öğrenince yıkıldı

Kenan Evren metrekaresini 35 liradan almıştı!

Kenan Evren metrekaresini 35 liradan almıştı!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Diğer Haberler

Kaçırdıkları kişiyi tehdit edip cep telefonuyla o anları kaydettiler

Dehşet anları: Seni öldürüp giderim

Bir kentin tek kalaycısı: Hepsi tahsil yaptı ama...

Kırmızı çıkınca insanı zehirliyor! 'Çocuklar yapma diyor' ama...

Zümrüt Er cinayeti davasında eski kayınpedere müebbet, eski eşe 22 yıl hapis

Zümrüt Er cinayeti davasında eski kayınpedere müebbet, eski eşe 22 yıl hapis

Manisa'nın 'İhsan Hala'sı köylülerin tüm önyargılarını yıktı: Onu kızımız gibi görüyoruz

Manisa'nın 'İhsan Hala'sı: Kendimi hiç erkek olarak görmedim

Erdoğan ve Putin, Akkuyu NGS'nin üçüncü ünitesinin temel atma törenine katıldı

Erdoğan ve Putin'den önemli açıklamalar

Beşiktaş'ta 'kırmızı' alarm! Prof. Dr. Hüseyin Toros uyardı

Beşiktaş'ta 'kırmızı' alarm! Prof. Dr. Hüseyin Toros uyardı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.