Teheccüd namazı kaç rekattır? Diyanet açıkladı

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in, “Her kim geceleyin uyanır, ailesini de uyandırır ve iki rekât namaz kılarsa, Allah’ı çok zikreden erkekler ile kadınlardan yazılır.” dediği belirtilmişti.

TEHECCÜD NAMAZI KAÇ REKATTIR?

(Müslim, Sıyâm, 202; Ebû Dâvûd, Sıyâm, 55) buyrulmuş olması, gece kılınan nafile namazların gündüz kılınanlardan faziletli olduğuna işaret etmektedir.

Bunun gibi sözlü teşvikleri yanında fiilen de Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem, bu namazı devamlı kılmaya çalışması, teheccüd namazının bizim için sünnet olduğunu göstermektedir.

(İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 467-468). Bazı rivayetlerde, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem, yatsı namazını kıldıktan sonra vitir namazını kılmadan uyuduğu, gece yarısının ardından uyanıp bir müddet gece namazı kıldıktan sonra vitir namazını ve daha sonra da sabah namazı vakti girince sabah namazını kıldığı belirtilmektedir (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 182).

Teheccüd namazı kılacak kişi, “Niyet ettim Allah rızası için teheccüd namazı kılmaya” şeklinde niyet edebilir. Teheccüd namazının iki-sekiz rekât arasında çiftli sayılarda kılınması tavsiye edilmiştir.