KADIN

Tehlike çanları çalıyor! Botoks kullanma yaşı 13 kadar düştü

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 10.04.2019 11:01 | Son Güncelleme

Estetik cerrah Serdar Bora Bayraktaroğlu, yapılan araştırmaların dünyada botoks yaşının 13’e düştüğünü söyleyerek aileleri, "Ünlülere benzemek ve daha güzel olmak için yapılan bu uygulamalar tehlikeli" diye uyardı.

Tehlike çanları çalıyor! Botoks kullanma yaşı 13 kadar düştü

Sosyal medya ve görselliğin etkisi yaşamın her alanında kendini gösteriyor. Yapılan araştırmalar dünyada botoks kullanma yaşının 13’e kadar düştüğünü gösteriyor. Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu gençleri ve aileleri uyardı şu sözlerle uyardı:

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“Estetik uygulamaları sizi daha güzel yapmaz. Sizi daha güzel yapacak olan şey kendinize duyduğunuz sevgi ve saygı, sağlığınıza gösterdiğiniz özendir. Bedeninize yaşından önce müdahale etmek hem fiziki hem psikolojik istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Mükemmel güzellik diye bir şey yok.”

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Dr. Bayraktaroğlu botulinum toksin uygulamalarının 1990’lı yıllardan bu yana yaşlanma karşıtı tedaviler olarak kullanılmaya başlandığını ifade ederek, "Uygun yaşta uygun hastaya yapılan bu uygulamaların faydası çok uzun süredir tıpta ispatlanmış durumda. Genç kızlarımız ihtiyaçları olmadığı halde mükemmel güzellik peşindeler. İhtiyacınız olmayan bir uygulama süreç içinde kişinin kendi bedenini beğenmeme takıntısı olarak tanımlayabileceğimiz dismorfiye yol açabilir. Bu da özgüven kaybı ve depresyona giden süreç demek olabilir" dedi.

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Estetik cerrah Bayraktaroğlu, “ünlülere benzeme isteği ya da çok güzel olma kaygıları aslında endişe verici. Hekimler olarak bizler bu konuda hastalarımıza aydınlatıcı bilgiler vermeliyiz. Ancak burada ailelere ve öğretmenlere de görev düşüyor. Daha mutlu ya da başarılı olmak için kimseye fiziksel olarak benzeme ya da çok güzel olmaya gerek olmadığını anlatmak lazım. Bu uygulamaları yapan hekim arkadaşlarımın da etik davranmaları gerekiyor. 18 yaşın altında hiçbir hastaya tıbbı gereklilik olmadıkça medikal estetik uygulaması yapılmaması gerekir” diye konuştu.

Kaynak: T24

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