Tehlikeli hastalığın gizli belirtisi! Kokuyu alıyorsanız hemen doktora koşun

Diyabet (şeker hastalığı), ölümcül birçok hastalığın oluşumunda birinci sırada rol oynuyor. Dünyanın her yerinde çok yaygın olarak görülen bir hastalık türü olan şeker hastalığının belirtileri arasında ayak kokusu da bulunuyor. Endişe verici bir şekilde, iyileşmemiş ülserler ve ayak enfeksiyonları hastalığın belirtisi olabilir.

İYİLEŞMEYEN ENFEKSİYONLAR SIKLIKLA GÖRÜLÜYOR

Diabetes UK'ye göre, hem tip 1 hem de tip 2 diyabette , hastalar kanın bacaklarınıza ve ayaklarınıza akışını etkileyebilecek yüksek kan şekerinin yol açtığı bir kan damarı hasarına maruz kalabilirler. Endişe verici bir şekilde, iyileşmemiş ülserler ve ayak enfeksiyonları, diyabetle ilişkili ampütasyonların önde gelen nedenidir ve diyabetik ayak ülserleri, ampütasyonların yüzde 80'inden fazlasını oluşturur.

AYAK KOKUSU CİDDİ OLABİLİR

Bromodoz, ayak ülseri haberini verebilecek kırmızı bayrak işaretlerinden biridir. Ayak kokusu olarak da bilinen bu durum, tipik olarak ter ve bakteri birikmesiyle tetiklenen bir ayak kokusunu tanımlar. Uzmanlara göre bir ayak ülseri iltihaplanmaya başladığında, sizi bu kokulu işaretle bırakabilir. Farkında olmadığınız bu ülserler dayanılmaz ayak kokularına yol açabilir.

KAN ŞEKERİ YÜKSELDİĞİNDE CİLT KENDİNİ ONARAMAYABİLİR

Diabetes sitesinde yer alan bilgiye göre ayak ülserleri genellikle alt bacak veya ayakta bulunan parçalanmış bir cilt yamasıdır. Kan şekeri seviyeleriniz çok yükseldiğinde veya düzenli olarak dalgalandığında, normalde iyileşecek olan cilt, sinir hasarı nedeniyle kendini gerektiği gibi onaramayabilir. Bu, hafif bir yaralanmanın bile ayak ülserine yol açan süreci tetikleyebileceği anlamına gelir.

İLK BELİRTİSİ AKINTIDIR

Ayak ülserinin ilk uyarı işaretlerinden biri, ayağınızdan çoraplarınızı lekeleyebilecek ve kokabilecek akıntıdır. NHS , ayağınızın birinden veya her ikisinden gelen herhangi bir hoş olmayan ve garip kokan durumlara dikkat etmenizi öneriyor.

UYARI İŞARETLERİNİ DİKKATE ALMALISINIZ

Dikkat edilmesi gereken diğer erken belirtiler arasında kabarcıklar, olağandışı şişlikler, renk değişiklikleri, tahriş, ateş ve grip benzeri semptomlarla kendini iyi hissetmeme yer alır. Diyabetiniz varsa bu uyarı işaretlerinden herhangi biri ciddiye alınmalı ve hemen bir uzmanla kontrol edilmelidir.

ÖNEMSİZ GÖRMEK AYAĞINIZI KAYBETMENİZE YOL AÇABİLİR

Diabetes sitesinde yer alan bilgiye göre "Diyabet hastalarının herhangi bir ayak sorunu belirtisi gördüklerinde tıbbi yardım almalarının ne kadar önemli olduğunu bilmeleri çok önemlidir. Diyabetli kişilerin ayaklarında ortaya çıkan belirtileri erken fark etmeleri ayaklarının kesilmesini önleyebilir. Bu konuda sadece birkaç saat bile oldukça etkilidir."

