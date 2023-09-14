Tek başına tüketildiğinde vücudu toksinlerden arındırıyor! Detoks etkisi en yüksek doğal besinler

Yiyeceklerde, içeceklerde hatta havada bile kimyasal toksinler bulunuyor. Bu toksinlerin sağlık üzerinde olumsuz etkileri bulunuyor. Doğru detoks yöntemleri ile vücuttaki toksinler arındırılarak ödem, hazımsızlık ve şişkinlik azaltılabilir. Vücudun ihtiyaç duyduğu besinler ve vitaminler, detoks yöntemi ile alınabilir. İşte tek başına tüketildiğinde detoks etkisi yaratan doğal besinler...

1- TURP YAPRAĞI

Antioksidan ve sülfür içermektedir. Bu maddeler de detoksifiye enzimleri harekete geçirir ve düzenler.

2- KIRMIZI BİBER

Kırmızı biber portakaldan 3 kat daha fazla C vitamini içerir, C vitamini, toksinleri sindirilebilir materyallere çevirir.

3- SOYA FASULYESİ

Bu kolay sindirilebilir fasulye, bağırsak duvarlarındaki toksin kalıntılarının emilimini sağlar.

4- CEVİZ

Detoksa yardımcı olmak amacıyla, omega­ 3 yağ asitlerinin vücuda nüfuz etmesini sağlar.

5- AY ÇEKİRDEĞİ

Yüksek selenyum ve E vitamini içeriği, karaciğerin detoksifiye olma kapasitesini artırır. Aynı zamanda kolesterol gelişimini önler.

6- SU TERESİ

Serbest radikalleri hücrelerden uzak tutar, karaciğerdeki arındırıcı enzimleri harekete geçirir ve doğal bir diüretiktir.

7- ZERDEÇAL

Arınmayı artırmak için karaciğer fonksiyonlarını teşvik eder.

8- ENGİNAR

Sinarin maddesi ile doludur, bu da safra üretimi ve sindirimin düzgün yapılmasını sağlar.

9- SARIMSAK

En iyi dektoks etkisi için, karaciğerin temizlemesine yardımcı olur.

10- BROKOLİ

Vücudu toksinlerden arındırıp temizlerken, aynı zamanda bir çok vitamini de beraberinde getirir.

11. SALATALIK

%95’i su içerdiği için, toksinleri vücuttan atar ve vücudu alkalize eder.





