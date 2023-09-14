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    4. Tek başına tüketildiğinde vücudu toksinlerden arındırıyor! Detoks etkisi en yüksek doğal besinler

    Tek başına tüketildiğinde vücudu toksinlerden arındırıyor! Detoks etkisi en yüksek doğal besinler

    14.09.2023 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Etrafta dolaşan toksin ve toksik maddeler insan vücudunu etkisi altına alıyor. Vücudu toksinlerden arındırmanın en kolay yolu detoks yapmaktan geçiyor. Doğru bir şekilde uygulanan detoks uygulamaları bağışıklık sistemini ve sindirim sistemini güçlendirebilir, vücudun doğal detoks sürecini rahatlatabilir ve fazla kilolardan kurtulmaya yardımcı olabilir. İşte detoks etkisi en yüksek doğal besinler...

    Yiyeceklerde, içeceklerde hatta havada bile kimyasal toksinler bulunuyor. Bu toksinlerin sağlık üzerinde olumsuz etkileri bulunuyor. Doğru detoks yöntemleri ile vücuttaki toksinler arındırılarak ödem, hazımsızlık ve şişkinlik azaltılabilir. Vücudun ihtiyaç duyduğu besinler ve vitaminler, detoks yöntemi ile alınabilir. İşte tek başına tüketildiğinde detoks etkisi yaratan doğal besinler...

    1- TURP YAPRAĞI

    Antioksidan ve sülfür içermektedir. Bu maddeler de detoksifiye enzimleri harekete geçirir ve düzenler.

    turp

    2- KIRMIZI BİBER

    Kırmızı biber portakaldan 3 kat daha fazla C vitamini içerir, C vitamini, toksinleri sindirilebilir materyallere çevirir.

    kırmızı biber

    3- SOYA FASULYESİ

    Bu kolay sindirilebilir fasulye, bağırsak duvarlarındaki toksin kalıntılarının emilimini sağlar.

    soya fasulyesi

    4- CEVİZ

    Detoksa yardımcı olmak amacıyla, omega­ 3 yağ asitlerinin vücuda nüfuz etmesini sağlar.

    ceviz

    5- AY ÇEKİRDEĞİ

    Yüksek selenyum ve E vitamini içeriği, karaciğerin detoksifiye olma kapasitesini artırır. Aynı zamanda kolesterol gelişimini önler.

    ay çekirdeği

    6- SU TERESİ

    Serbest radikalleri hücrelerden uzak tutar, karaciğerdeki arındırıcı enzimleri harekete geçirir ve doğal bir diüretiktir.

    su teresi 6

    7- ZERDEÇAL

    Arınmayı artırmak için karaciğer fonksiyonlarını teşvik eder.

    zerdeçal3

    8- ENGİNAR

    Sinarin maddesi ile doludur, bu da safra üretimi ve sindirimin düzgün yapılmasını sağlar.

    enginar

    9- SARIMSAK

    En iyi dektoks etkisi için, karaciğerin temizlemesine yardımcı olur.

    sarımsak

    10- BROKOLİ

    Vücudu toksinlerden arındırıp temizlerken, aynı zamanda bir çok vitamini de beraberinde getirir.

    brokoli

    11. SALATALIK

    %95’i su içerdiği için, toksinleri vücuttan atar ve vücudu alkalize eder.

    salatalık

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