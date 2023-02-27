Tek çözüm kat kat giyinmek değilmiş! İşte soğuk havalarda sıcacık kalmanın yolları

Soğuk havalarda dışarıda vakit geçirmeniz gerekiyorsa doğru şekilde giyinmenin ve size ısı sağlayan araç gereçlerin öneminin farkında olabilirsiniz. Kış mevsiminde kampa gidiyor ya da uzun süre dışarıda vakit geçirmeniz gerekiyorsa ısınma ihtiyacınız için size bazı tavsiyelerimiz var. İşte sizi soğuk havalarda koruyacak birkaç öneri!

Soğuklardan korunmak için kat kat giyinin

Soğuk havalarda dışarıda kalmanız gerekiyorsa veya kış kamplarına gitmeyi seviyorsanız kat kat giyinmekten çekinmeyin. Her ne kadar sizi sıkacağını düşünseniz de bu katmanlar sizi soğuktan ve rüzgârdan koruyacak, dışarıda rahat etmenizi sağlayacak. Tabii burada kat kat giyinmek kadar kıyafet ve kumaş seçimi de önemli. Seçilen kıyafetler terletmeyen kumaşa ve nefes alabilen dokuya sahip olmalı. Terleme ve terin soğuması, vücut ısısını düşürerek daha fazla üşümeye neden olabilir. Bu sebeple yünlü kıyafetler gibi iyi ısıtan ama hava alabilen kumaşlar tercih edilebilir. Giydiğiniz montların da ön kısmında fermuar olmasına dikkat edin. Böylelikle sıcak hissettiğiniz anda fermuarı açarak hava akışı sağlayabilirsiniz.

Cep ısıtıcıları kullanarak soğuktan korunun

Her ne kadar kalın da giyinseniz bir yerden sonra ısı kaynağına ihtiyaç duyabilirsiniz. Özellikle sabit durmanız gerekiyorsa daha fazla üşürsünüz. Dışardan size sıcaklık sağlayan ufak tefek bazı ürünler, soğuk havalarda ciddi anlamda hayat kurtarıcı olabilir. Bunlarla bel ve karın bölgenizi, ayaklarınızı veya ellerinizi hızlıca ısıtabilirsiniz. N-rit Sıcak Soğuk Torba Magic Heat Heart gibi ürünler, açık havada çok faydalı olur. Böyle anlarda sadece içindeki metali çıtlattığınızda dakikalar içerisinde 50-60 santigrat derece sıcaklığa ulaşabilen ürünün çok faydasını görebilirsiniz. Ürünü tekrar kullanmak içinse su içerisinde beş dakika kaynatmak gerekir. Ürünü tam 500 kere daha kullanabilirsiniz.

Bir kampçı hilesi sıcak su torbaları!

Kampçıların sıklıkla tercih ettiği ısınma yöntemlerinden biri, sıcak su torbaları ile uyumak. Birçok kampçı dışarıda durduğu süre boyunca ateş yakmayı tercih eder. Fakat bazen hava koşullarından veya farklı sebeplerden dolayı çadır içerisinde vakit geçirmeniz gerekir. Bu gibi durumlarda ateş yakılamadığı için sıcak su torbaları hayat kurtarıcı olur. Kamp ocağında ısıtacağınız bir miktar suyu sıcak suyu Biggdesign Cats Camdaki Kediler Sıcak Su Torbası'na koyup ürünü ayak ucunuza yerleştirebilirsiniz. Böylelikle ayaklarınız hızlı bir şekilde ısınır. Kampçıların bir diğer hilesi ise sıcak taşları kullanmak. Ateş yanına konan ve ısınan taşlar yoğun bir ısı kaynağına dönüşür. Bu taşları ısınmasını istediğiniz alanlara çevreye zarar vermeyecek şekilde yerleştirirseniz çadırın içindeki havanın ısındığını fark edebilirsiniz.

Doğru ekipmanları tercih edin

Kış kamplarında doğru ekipman tercihi, hayat kurtarır. Öncelikle giydiğiniz kıyafetler içerisinde su geçirmez ve rüzgâr koruyucu katmanlar olmasına dikkat edin. Olası bir rüzgâr fırtınası veya yağmurda hipotermiye yakalanmamak için kuru kalmak gerekir. Bu katmanlara sahip olan kıyafetler sizi soğuğa karşı etkili bir şekilde korur. İkinci önemli konu ise uyku tulumu ve mat seçimi. Gece rahat uyuyabilmek için yerden gelecek soğuğa karşı uyku matı kullanmanız ve soğuk ile aranızda tampon oluşturmanız gerekir. Bu izolasyonu ise iyi bir uyku tulumu ile desteklerseniz sert hava koşullarında dahi sıcak bir uyku uyuyabilirsiniz. Jack Wolfskin SMOOZIP +7 Uyku Tulumu soğuk havalarda sizi sıcak tutar. Böylece size de soğuk havanın tadını çıkarmak kalır.

Gıda tüketerek enerjinizi koruyun

Soğuk havalarda kamp yapmayı düşünüyorsanız yiyecek ve sıvı tüketimine önem vermeniz gerekir. Öğün atlamadan yemek yerseniz vücudunuz soğukta yakacağı ekstra kalorileri kolayca yerine koyabilir ve böylelikle ısı üretmeye devam edebilir. Aynı zamanda uykuya geçmeden önce de tok olmaya dikkat etmek, sizin için faydalı olur. Soğuk havalarda sıvı tüketimi de önemli. Bu sebeple bol bol su tüketmeye önem göstermelisiniz. Ancak kar olan bir bölgede kamp yapıyorsanız direkt kar tüketmeyin. Mutlaka karı eritip, kaynatıp ondan sonra içme suyu olarak tüketmelisiniz. Aynı zamanda içme sularını saklarken şişeyi ters çevirerek saklamak, pratiklik sağlar. Çünkü su ilk olarak üstten donar. Şişeyi ters çevirdiğinizde öncelikle dip tarafından donacak ve içmek istediğiniz her an içebilir suya sahip olacaksınız.

Yemek yapmak isterseniz soba işinizi görebilir

Kış kamplarının ve soğuk havaların en güzel yanlarından bir tanesi, yiyeceklerin uzun süre bozulmaması olabilir. Dışarıda bırakılan gıdalar âdeta bir buzdolabında gibi bir müddet bozulmadan kalabilir. Bu sebeple yanınızda bol bol yiyecek götürebilir ve bunları pişirebilirsiniz. Pratik olması açısından birçok kişi kamp ocaklarını tercih eder. Taşıması ve kullanması kolay olan bu ocaklar genellikle yüksek yanma kapasitesine sahip gaz ile doldurulurlar. Bu sayede kısa sürede yemek pişirmenizi sağlar. Bir diğer yöntem ise yanınızda kamp sobası taşımak olabilir. Eğer uzun süre kampta kalacaksanız Tendia Paslanmaz Çelik Kamp Sobası gibi ürünler soğuk havalarda ısınmanız için güvenli bir ortam oluşturur. Aynı zamanda bu sobaların üzerinde yemek yapabilir, çay ve kahve pişirebilir böylelikle daha iyi ısınabilirsiniz.

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