HABER

Tek dilekleri kızlarının sağlığına kavuşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 18:09 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta 4 yaşındayken kibritle oynadığı sırada elbisesinin tutuşması sonucu yüzü ve vücudu yanan Yağmur Koçaklı'nın ailesi, kızlarının bir an önce sağlığına kavuşmasını ümit ediyor - Baba Barış Koçaklı: - "Yağmur için yardım istiyorum. Her genç kız gibi Yağmur'un da yüzünün gülmesini istiyorum, tek dileğim bu"

Zonguldak'ta, 4 yaşındayken kibritle oynadığı sırada elbisesinin tutuşması sonucu yüzü ve vücudu yanan Yağmur Koçaklı, sağlığına kavuşacağı günü bekliyor.

Mithatpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Dilek ve Barış Koçaklı'nın çiftinin dört çocuğundan biri olan 13 yaşındaki Yağmur Koçaklı, 9 yıl önce arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada yerde bulduğu kibriti yakınca, üzerindeki naylon ve pamuktan olan elbisesi bir anda tutuştu.

Yüzü, göğüs ve karın bölgesi, sol kol ile bacağı yanan Yağmur'un, vücudunun yüzde 80'inde yanık oluştu.

Bugüne kadar 30'a yakın ameliyat geçiren Koçaklı, özellikle yüzündeki yanık izlerinin iyileşeceği günün hayalini kuruyor.

Yağmur Koçaklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ortaokul 7. sınıf öğrencisi olduğunu belirterek, yüzündeki yanık izlerinin giderilmesini istediğini söyledi.

Bir an önce sağlığına kavuşmayı istediğini vurgulayan Koçaklı, "Okula ve parka gidemiyorum, arkadaşlarımla fotoğraf çektiremiyorum, okul gezisi olduğu zaman ben gidemiyorum. Böyle sıkıntılar yaşıyorum. Bana, 'Yüzüne ne oldu?' diye soruyorlar. Estetik olup, düzelmek istiyorum. Herkes gibi, arkadaşlarım gibi güzel olmak istiyorum." dedi.

Baba Koçaklı da kızının düzenli olarak tedavi olması gerektiğini, ancak maddi durumlarının yeterli olmadığını ifade ederek, "Zorluk çekiyoruz. Yağmur için yardım istiyorum. Her genç kız gibi Yağmur'un da yüzünün gülmesini istiyorum, tek dileğim bu." diye konuştu.

Anne Koçaklı ise kızının zor günler geçirdiğini ve içinde bulunduğu durumdan bir an önce kurtulmasını istediğini dile getirerek, kendilerine uzanacak yardım elini beklediklerini vurguladı.

PARTNERSon 10 yılın en güzel kadınlarıSon 10 yılın en güzel kadınları
5 bin çocuk unutulmaya yüz tutan oyunları oynadı5 bin çocuk unutulmaya yüz tutan oyunları oynadı
İnegöl'de eski muhtardan yeni muhtara suç duyurusuİnegöl'de eski muhtardan yeni muhtara suç duyurusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yanık Yüz Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu! Çarşaftaki tartışma çıkardı

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu! Çarşaftaki tartışma çıkardı

AK Parti'de istifa sonrası hareketlilik

AK Parti'de istifa sonrası hareketlilik

Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

'Neyim eksik' dedi yatak fotosu paylaştı

'Neyim eksik' dedi yatak fotosu paylaştı

Tüm gözler Maltepe'deki sayımlarda! Flaş gelişme...

Tüm gözler Maltepe'deki sayımlarda! Flaş gelişme...

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da silahlı saldırı! Sırtından vurularak öldürüldü

İstanbul'da silahlı saldırı! Sırtından vurularak öldürüldü

Fethiye'de yamaç paraşütü faciası!

Fethiye'de yamaç paraşütü faciası!

Kafa kafaya çarpıştılar! Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

YPG/PKK'dan Afrin'de konuşlu TSK unsurlarına saldırı! Hemen karşılık verildi

YPG/PKK'dan Afrin'de konuşlu TSK unsurlarına saldırı

Kuzey Irak'a hava harekâtı: Hedefler imha edildi

Kuzey Irak'a hava harekâtı: Hedefler imha edildi

'Hayat tamircisi' bu kez felçli sincabı yürüttü

'Hayat tamircisi' bu kez felçli sincabı yürüttü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.