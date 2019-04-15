Tek dilekleri kızlarının sağlığına kavuşması

Bir an önce sağlığına kavuşmayı istediğini vurgulayan Koçaklı, "Okula ve parka gidemiyorum, arkadaşlarımla fotoğraf çektiremiyorum, okul gezisi olduğu zaman ben gidemiyorum. Böyle sıkıntılar yaşıyorum. Bana, 'Yüzüne ne oldu?' diye soruyorlar. Estetik olup, düzelmek istiyorum. Herkes gibi, arkadaşlarım gibi güzel olmak istiyorum." dedi.

Mithatpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Dilek ve Barış Koçaklı'nın çiftinin dört çocuğundan biri olan 13 yaşındaki Yağmur Koçaklı, 9 yıl önce arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada yerde bulduğu kibriti yakınca, üzerindeki naylon ve pamuktan olan elbisesi bir anda tutuştu.

Baba Koçaklı da kızının düzenli olarak tedavi olması gerektiğini, ancak maddi durumlarının yeterli olmadığını ifade ederek, "Zorluk çekiyoruz. Yağmur için yardım istiyorum. Her genç kız gibi Yağmur'un da yüzünün gülmesini istiyorum, tek dileğim bu." diye konuştu.

Anne Koçaklı ise kızının zor günler geçirdiğini ve içinde bulunduğu durumdan bir an önce kurtulmasını istediğini dile getirerek, kendilerine uzanacak yardım elini beklediklerini vurguladı.

