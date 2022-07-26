Tek operasyonla gençleşmek mümkün mü?

Bu uygulamada cilt güzelliğinde yeni bir yöntem olan bir endoskop kullanır. Bu yöntem genellikle genç yetişkinler için geçerlidir. Ameliyat genel anestezi altında yapılır ve yaklaşık 2 saat sürer. Adından da anlaşılacağı gibi, genç bir ışıltı için cildi sıkılaştırmak için üç noktalı bir kaldırma sağlar. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Askeroğlu, günümüzde kadınların ilgi duyduğu diğer işlemlere kıyasla etkisi oldukça kolay görülen yüz gençleştirme işlemi olan Trinity Lift uygulamasının merak edilenlerini sizler için anlatıyor.

DAHA DİNÇ VE GENÇ GÖRÜNÜME SAHİP OLABİLİRSİNİZ

Yaşlanma ve çeşitli çevresel faktörler ciltte sarkma, lekelenme ve donukluk gibi sorunlara neden olabilir. Geçmişte bu üç temel soruna uygulanan yöntemlerden biri de klasik yüz germe işlemidir. Ancak bilinenin aksine plastik cerrahi bu sorunları çözmez. Trinity Lift uygulaması kullanarak kısa sürede daha hızlı ve daha kalıcı sonuçlara ulaşabilirsiniz. İşlem sonrasında göz altı deformasyonları dahil yanak dokusu genç bir görünüm kazanır.

Bu yöntemi tercih eden hastalar, sıkı, canlı ve kusursuz bir cilt görünümü isteyenlerdir. Gelişen bu tedavide diğer yöntemlerin aksine cilde herhangi bir madde enjekte edilmez. Bu süreçte mevcut olan enerji seviyeleri, cildin dinamiklerini farklı şekillerde harekete geçirir. Bu sayede kişinin yüzü daha sağlıklı ve genç olacaktır.

20 YAŞ ÜSTÜ HERKES İÇİN UYGUN BİR YÖNTEMDİR

Trinity Lift yöntemi cinsiyet farkı gözetmeksizin 20 yaş üstü herkes için uygundur. İyileşme süresi kişiden kişiye değişmekle birlikte 7-10 gündür. İşlem 5-10 yıl etkisini korur. Uygulanacak işlemin ayrıca planlanması gereken bir işlem olduğunu ve başarılı bir sonuç alabilmek için alanında uzman bir plastik cerrah tarafından uygulanması gerektiğini unutmayınız.

Trinity lift uygulaması, yüzün en ilgi çeken orta yüz bölgesine etki yaratacağı için mutlaka alanında uzman hekim tarafından gerçekleştirilmesi gerekir. Buna ek olarak, yapılacak işlem kişinin yüz hatlarına göre uygulanmalıdır. Yanlış yapılan uygulamalar geri dönüşü zor sonuçlara yol açabilir.



