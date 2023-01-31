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Tek parça lavaş kullandılar, Guinness rekoru kırdılar! Tam 70 metrelik tako yaptılar

31.01.2023 02:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en uzun takosu Meksika’nın Morelos eyaletinin başkenti Cuernavaca şehrinde yapıldı. Tek parça lavaşın kullanıldığı 'tako' 70 metre 40 santimetre uzunluğuyla Guinness rekoru kırdı. Yüzlerce kişinin katıldığı rekor denemesinde, tek parça mısır lavaşı ile hazırlanan tako için 37 kilogram mısır unu harcandı.

Tek parça lavaş kullandılar, Guinness rekoru kırdılar! Tam 70 metrelik tako yaptılar

Meksika'daki Cuernavaca şehrinin tarihi meydanında düzenlenen etkinlikte dünyanın en uzun takosu yapıldı. Şehirdeki birçok restoran işletmecisi ve gastronomi öğrencisi dahil yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte hazırlanan 7 metre 40 santimetre uzunluğundaki tako, dünyanın en uzun takosu olarak Guinness rekoru kırdı.

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"EN ZORLU KISMI..."

Etkinlik öncesi açıklama yapan Cuernavaca Şehri İnsani Gelişme ve Sosyal Katılım Sekreteri Laura Patricia Hernandez, “Öncelikle parçalanmadan 70 metre uzunluğunda bir lavaş hazırlamamız gerekiyor. Dünyanın en uzun takosunu yapmanın en zorlu kısmı bu diyebiliriz” dedi.

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Cuernavaca Belediye Başkanı Jose Luis Salgado ise, şehrini kırılan rekordan dolayı tebrik ederek, “Ortaya çıkan bu başarı bugün buraya gelerek disiplinle ve büyük sevgiyle çalışanların emeğiyle gerçekleşti” dedi.

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Daha önce dünyanın en uzun takosu rekoru, yine Cuernavaca şehrinde hazırlanan 65 metre uzunluğundaki tako ile kırılmıştı. (İHA)

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Meksika Guinness Dünya Rekorları Tako

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