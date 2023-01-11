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Bu da oldu! Elon Musk Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi ancak çok şaşırtan bir unvanla

11.01.2023 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk'ın özgeçmişine ekleyeceği yeni bir unvanı daha oldu. Musk, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Ancak Musk'ın Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesini sağlayan rekor oldukça şaşırtıcıydı. Musk, ne Tesla'nın ürettiği otomobil sayısıyla ne de SpaceX ile fırlattığı uydu sayısıyla rekor kırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Musk'ı Guinness Rekorlar Kitabı'na eriyen serveti soktu.

Bu da oldu! Elon Musk Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi ancak çok şaşırtan bir unvanla

2022 Elon Musk için oldukça hareketli bir yıl olmuştu. Uzun bir süre boyunca dünyanın en zengin insanı unvanını sürdüren ünlü milyarder bir süre sonra bu unvanını kaptırdı. Bunda eriyen serveti etkili oldu. Bildiğiniz üzere Musk Twitter'ı satın almak için 44 milyar dolarlık bir anlaşmaya 'tamam' dedi ve sosyal medya platformu kendisinin kontrolüne geçti. Ancak Tesla hisselerinde yaşanan düşüş de Musk'ı derinden etkiledi. Tüm bunların sonucunda Musk Guiness Rekorlar Kitabı'na girdi.

"TARİHTEKİ EN BÜYÜK KİŞİSEL SERVET KAYBI"

CNBC'nin haberine göre Tesla’nın "Technoking"i olan Elon Musk, servetinin 182 milyar dolar azaldığı 2022 yılı yüzünden Guiness Rekorlar Kitabı'na girdi. Elon Musk "tarihteki en büyük kişisel servet kaybı" rekorunu kırdı ve böylece rekorlar kitabına girmeye hak kazandı.

FILE PHOTO: Tesla Inc CEO Elon Musk walks next to a screen showing an image of Tesla Model 3 car during an opening ceremony for Tesla China-made Model Y program in Shanghai

Elon Musk, Forbes'ın tahminlere göre Kasım 2021'den bu yana yaklaşık 182 milyar dolar kaybetti, ancak diğer kaynaklar bunun aslında 200 milyar dolara yakın olabileceğini öne sürüyor.

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Kesin rakamı tespit etmek neredeyse imkansız olsa da Musk'ın toplam kayıpları, Japon teknoloji yatırımcısı Masayoshi Son'a ait son rekoru aştı.

Son, 2000 yılında 58,6 milyar dolarlık kişisel servet kaybına uğramış tarihteki en büyük kişisel servet kaybı rekorunu kırmıştı. Musk ise Son'un rekorunu aşarak bu unvanının yeni sahibi oldu.

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Elon Musk Guiness Rekorlar Kitabı

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