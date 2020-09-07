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Tek seansta doğal değişim: Endopeel

Dr. Seran Göçer Dr. Seran Göçer
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Cildi germek toparlamak için kullanılmasına karşın cilt yerine kas içine yapılan özel bir uygulama olan Endopeel ile hemen sonuç alabilmek mümkün.

Tek seansta doğal değişim: Endopeel

Medikal Estetik Hekimi Dr. Seran Göçer vücudun sarkma ve kırışıklık meydana gelen hemen hemen her bölgesinde kullanılabilen endopeel ile yapılan uygulamaları anlattı.

Lifting etkili parlak görünüm

Karbolik asit içeren endopeel uygulamasında kullanılan serumda aynı zamanda yer fıstığından elde edilen esterifiye yağ da yer almaktadır. İçerik vücuda enjekte edildikten sonra kısa bir süre içerisinde vücuttan atılır. Ancak yer fıstığı gösterdiği tampon vazifesi ile kasların tonusunu artırarak, bu etki ile lifting etkisi göstermektedir. Uygulamanın etkisi vücutta içten dışa doğru ortaya çıkar. Bu sayede uygulanan bölgede gerilim elde edilirken aynı zamanda cilt de yenilenir ve daha parlak görünür. Ve bu etki yaklaşık olarak 6-8 ay sürer.

Bu yöntem her ne kadar en çok yüz kaldırmada tercih edilse de vücudun sarkma ve kırışıklık meydana gelen hemen hemen her bölgesinde kullanılabilir. Bunlardan bir tanesi de sarkmanın en çok meydana geldiği bölgelerden birisi olan kalça bölgesidir. Özellikle zamanla bu bölgedeki cildin elastikiyetini kaybetmesi ve yer çekiminin etkisi ile beraber kalça bölgesinde istenmeyen ve engellenemeyen sarkmalar meydana gelmektedir. Bu sarkmalar fizyolojik etkilerinin yanı sıra öz güven problemi gibi kişide psikolojik etkilere de neden olmaktadır. Uygulama ile bu sarkmalar kısa sürede azalır.

Elde edilen görünüm uzun süre korunur

Endopeeli diğer lifting yöntemlerinden ayıran en büyük farkı uygulamadan sonra kısa sürede etki etmesi ve uygulama süresinin de oldukça kısa olmasıdır. Ortalama bir uygulama, bölgeye göre yaklaşık olarak 15 ile 30 dakika arasında sürmektedir. İlk etkileri ise uygulamadan sonraki 15 dakika içerisinde ortaya çıkmaktadır. Bu sayede yaklaşık 1 saat içerisinde istenilen görünüm elde edilebilmektedir. Bu kadar kısa sürede bu kadar hızlı bir etkiye rağmen elde edilen görünüm uzun süreli olur ve daha sonraki çoklu uygulamalar ile beraber istenilen görünüm daha uzun süreler boyunca korunabilmektedir.

Endopeel, lifting uygulamaları arasında son derece güvenilir bir yöntemdir. Bu yöntem sayesinde herhangi bir cerrahi müdahalede bulunmadan kırışık ve sarkık görünüm uygun hastada oldukça azaltılabilir. Uygulamanın en büyük avantajlarından birisi de diğer birçok yöntemden farklı olarak uygulama sonrasında herhangi bir şekilde mimik kaybının yaşanmamasıdır. Bu sebeple botoks istemeyen ya da dolgu uygulamalarının çok fazla yapılarak doğal olmayan sonuçları yüzünden iyi bir alternatif olabilir. Ya da botulinum toxin ile birlikte kullanıldığında daha güçlü bir etki elde edilebilmektedir. Her uygulamada olduğu gibi doğru hasta seçimi ile mezoterapinin farklı bir uygulama yöntemi olan bu uygulama ile doğal bir görünün elde ederek yüzde ve vücutta lifting oluşturmak mümkün.

Medikal Estetik Hekimi
Dr. Seran Göçer

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