Tek seansta doğal değişim: Endopeel

Medikal Estetik Hekimi Dr. Seran Göçer vücudun sarkma ve kırışıklık meydana gelen hemen hemen her bölgesinde kullanılabilen endopeel ile yapılan uygulamaları anlattı.

Lifting etkili parlak görünüm

Karbolik asit içeren endopeel uygulamasında kullanılan serumda aynı zamanda yer fıstığından elde edilen esterifiye yağ da yer almaktadır. İçerik vücuda enjekte edildikten sonra kısa bir süre içerisinde vücuttan atılır. Ancak yer fıstığı gösterdiği tampon vazifesi ile kasların tonusunu artırarak, bu etki ile lifting etkisi göstermektedir. Uygulamanın etkisi vücutta içten dışa doğru ortaya çıkar. Bu sayede uygulanan bölgede gerilim elde edilirken aynı zamanda cilt de yenilenir ve daha parlak görünür. Ve bu etki yaklaşık olarak 6-8 ay sürer.

Bu yöntem her ne kadar en çok yüz kaldırmada tercih edilse de vücudun sarkma ve kırışıklık meydana gelen hemen hemen her bölgesinde kullanılabilir. Bunlardan bir tanesi de sarkmanın en çok meydana geldiği bölgelerden birisi olan kalça bölgesidir. Özellikle zamanla bu bölgedeki cildin elastikiyetini kaybetmesi ve yer çekiminin etkisi ile beraber kalça bölgesinde istenmeyen ve engellenemeyen sarkmalar meydana gelmektedir. Bu sarkmalar fizyolojik etkilerinin yanı sıra öz güven problemi gibi kişide psikolojik etkilere de neden olmaktadır. Uygulama ile bu sarkmalar kısa sürede azalır.