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Tek yenilik duvar kağıdı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.09.2020 11:19 | Son Güncelleme

Apple hem geliştiricileri hem de herkesin yükleyebileceği iOS 14 Beta 7 güncellemesini yayınladı. Yenilik? İşte o hiç yok!

Tek yenilik duvar kağıdı!

Apple, iOS 14’ün testlerine hız kesmeden devam ediyor. Cupertinolu teknoloji devi bugün hem geliştiricilerinin hem de herkesin yükleyebileceği iOS 14 Beta 7 güncellemesini indirime sundu. OTA üzerinden sunulan ve yaklaşık 450 MB büyüklüğünde olan bu güncelleme ile sisteme eklenen tek yenilik duvar kağıdı oluyor. Renkli şerit çizgili duvar kağıtları artık koyu veya açık moda göre farklılık gösteriyor.

iPhone 11’e yüklediğimiz bu yeni güncelleme ile sistem adeta şaha kalktı diyebiliriz. Şimdiye kadar ki en hızlı beta olan Beta 7‘nin final sürüm gibi sorunsuz olduğunu söyleyebiliriz. Eylül sonu yayınlanacak olan nihai sürümü beklemek istemiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyerek Public Beta‘yı yükleyebilirsiniz.

iOS 14 Public Beta 7 nasıl yüklenir?

1.Adım: iPhone’unuz üzerinden buradaki linke tıkladıktan sonra; Sign In bölümünden Apple ID’niz ile giriş yapın.

2.Adım: Giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede yer alan Enroll Your Devices seçeneğine tıklayın.

3.Adım: Enroll Your Devices ekranında “Download Profile” seçeneği bulunuyor. Bu seçeneğe tıklayın ve profili iPhone veya iPad’inize yükleyin. Profil yüklendikten sonra cihaz kapanıp açılacaktır.

4.Adım: Cihaz açıldıktan sonra Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden iOS 14’ün herkese açık sürümünü OTA üzerinden yükleyebilirsiniz.

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