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Tekirdağ'da akılalmaz olay! Boru patlarsa bina havaya uçacak

18.03.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da yer satın alarak 15 ay önce villa inşaatına başlayan Nafız Ocak, bodrum katından geçen içme suyu hattı ana borularının defalarca kez kaldırılması için başvurmasına rağmen yetkililerin ilgisiz kalmasına isyan etti. Ocak, “Su boruları kaldırılacak dendi ama kaç ay oldu hala gelen giden yok. Allah korusun bu su boru patlarsa bina havaya uçabilir” diye konuştu.

Tekirdağ'da akılalmaz olay! Boru patlarsa bina havaya uçacak

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Şahpaz Mahallesi’nden yer satın alarak, yaklaşık 15 ay önce villa inşaatına başlayan Nafız Ocak, evin bodrum katından geçen yaklaşık 9 metrelik içme suyu hattı ana borusunun kaldırılması için defalarca kez yetkililere başvuruda bulundu. Kendisine kaldırılacağı yönünde cevap gelmesine karşın aylardır ilgilenen olmamasına isyan eden Ocak, villa inşaatını tamamlamak için boruların kaldırılacağı günü merakla bekliyor.

''GELEN GİDEN YOK''

Boruların bir an önce kaldırılması çağrısında bulunan Nafız Ocak, “Biz inşaata başlamadan önce Çorlu TESKİ’ye gittik oradan bizi Marmara Ereğlisi TESKİ’ye yönlendirdiler. Devamında yetkililer gelip burayı inceleyip, ‘Tamam sorun yok borular kaldırılacak siz inşaatınıza devam edebilirsiniz’ dediler. İnşaata başladık ve neredeyse bitirdik ama yaklaşık 15 ay geçti gelen giden olmadı.

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''BİNA HAVAYA UÇABİLİR''

Bu su borusu şu an riskli her an patlaması durumunda binayı havaya uçurabilir. Bu yüzden korkudan bir iş yapamıyoruz, binayı da tamamlayamıyoruz. Yani 6 aydır çivi çakamadık kalan işi yarıda bıraktık. Buradan yetkililere sesleniyorum derhal bu konuyla ilgilenilmesini istiyoruz” diye konuştu.

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(İHA)

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