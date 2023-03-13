Tekirdağ'da feci kaza! Beste Atakur hayatını kaybetti

Kaza, bugün saat 18.30 sıralarında Marmaraereğlisi-İstanbul kara yolunun belediye binası önündeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Marmaraereğlisi'nden Tekirdağ istikametine seyir halinde olan Beste Atakur yönetimindeki otomobil, önünde giden TIR’ı geçmek için sol şeride geçti. Bu sırada arkasından hızla gelen U.C.Y. yönetimindeki otomobil, hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkarak savrulan Atakur'un kullandığı otomobil, refüjdeki yön tabelasının direğine çarptı. Otomobil demir yığını haline dönüştü.

BESTE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza üzerine bölgeye, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araç içinde sıkışan Beste Atakur’un hayatını kaybettiği belirlendi. Atakur’un cansız bedeni Marmarareğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Polisin gözaltına aldığı otomobil sürücüsü U.C.Y. ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

