Tekirdağ'da feci olay! Kardeşiyle tartıştı, gözüne bıçak sapladı...

Olay, Yaylagöne Mahallesi mevkisindeki maden ocağında meydana geldi. Ocak çalışanı B.M. ile ağabeyi A.M., mesai bitiminde birlikte içki içmeye başladı. Bu sırada kardeşler arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. A.M., cebinden çıkardığı bıçağı kardeşinin sol gözüne sapladı. B.M. ağır yaralanırken, A.M. ise olay yerinden kaçtı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.M., ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Kaçan A.M. ise jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. A.M., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor. (DHA)