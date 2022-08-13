HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Tekirdağ'da kahreden olay! Kurşunlardan kaçarken balkondan ölüme atladı

Tekirdağ'da kahreden olay! Kurşunlardan kaçarken balkondan ölüme atladı

13.08.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da meydana gelen olayda, eşinden gördüğü şiddetten kaçmak isteyen bir kadın balkondan atladı. Kurşunlardan kaçarken 3. kattan atlayan kadınının durumu ciddiyetini korurken, cani eş olayın ardından kayıplara karıştı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'da kahreden olay! Kurşunlardan kaçarken balkondan ölüme atladı

Olay, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi İstiklal Caddesi, Beydoğan Sokak’taki bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre olay şu şekilde gelişti; öğlen saatlerinde eşi Ayşe K. ile tartışan E.K. belinden çıkardığı silahla eşine ateş etti. Kendisine doğrultulan silahtan kaçmaya çalışan kadın üçüncü katın balkonundan atladı. Silah seslerini duyan çevredekiler olayı jandarma ekiplerine ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi.

KAYIPLARA KARIŞTI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ayşe K.’ya yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ayşe K.’nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay yerine gelen jandarma ekipleri, ateş edildiğini düşündüğü silaha el koydu ve E.K.’yı yakalama çalışması başlattı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Screenshot_25

Screenshot_26

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evliliğinde gün yüzü görmeyen Hanife, otogarda katledildi!Evliliğinde gün yüzü görmeyen Hanife, otogarda katledildi!
Canlı yayında açıklandı... 7.500 - 10.000 bin TL arası ek ödeme müjdesi! Kimler yararlanabilecek?Canlı yayında açıklandı... 7.500 - 10.000 bin TL arası ek ödeme müjdesi! Kimler yararlanabilecek?
Gece bekçisi itiraf edince korkunç cinayetler ortaya çıktı!Gece bekçisi itiraf edince korkunç cinayetler ortaya çıktı!
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'de güldüren soru! Cevabı görenler inanamadı

Kim Milyoner Olmak İster'de güldüren soru! Cevabı görenler inanamadı

KYK yurdunda çekildiği iddia edilen görüntüler olay oldu

KYK yurdunda çekildiği iddia edilen görüntüler olay oldu

Sahnede LGBT bayrağı açan Gülşen tepki gelince bakın ne yaptı!

Sahnede LGBT bayrağı açan Gülşen tepki gelince bakın ne yaptı!

Turistin ihbarıyla gittiler, kumun içindeki görüntü hüzne boğdu

Turistin ihbarıyla gittiler, kumun içindeki görüntü hüzne boğdu

Akılalmaz olay! Hırsız önce öptü sonra... 'Rüya mı gerçek mi emin olamadım'

Akılalmaz olay! Hırsız önce öptü sonra... 'Rüya mı gerçek mi emin olamadım'

Ağrı'da PKK'ya darbe! 2'si yeşil kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı'da PKK'ya darbe! 2'si yeşil kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi

İlginizi Çekebilir

Mesafeyi ayarlamadılar! Cinsel ilişki sonrasında hastanelik oldu

Mesafeyi ayarlamadılar! Cinsel ilişki sonrasında hastanelik oldu

Koronavirüs vakaları artınca, satışları hız kazandı

Koronavirüs vakaları artınca, satışları hız kazandı

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Dünya genelinde akım hızla yayılıyor! “Korkunç bir fikir”

Dünya genelinde akım hızla yayılıyor! “Korkunç bir fikir”

Bir gören bir daha baktı! Transparan tulumuyla cesur pozlar...

Bir gören bir daha baktı! Transparan tulumuyla cesur pozlar...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.