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  4. Tekirdağ'da korkutan görüntü! Deniz 30 metre çekildi

Tekirdağ'da korkutan görüntü! Deniz 30 metre çekildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 12:17 | Son Güncelleme

Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde deniz, kıyıdan yaklaşık 30 metre çekilirken, bazı balıkçı kayıkları karaya oturdu. İlçede 30 yıldır balıkçılık yapan İsmail Topçu, "Korkulacak bir durum yok. Doğanın da bozulmasıyla bu kum böyle toplanıyor burada. Bu kum yığıldı ve sahilimiz bozuldu. Çünkü doğa bozuldu. Doğa ile oynadın mı doğa da deniz de seninle oynar" diye konuştu.

Marmara Ereğlisi'nde halk plajının bulunduğu bölgede deniz, kıyıdan 30 metre çekildi. Denizin çekilmesiyle bazı balıkçı tekneleri de karaya oturdu. Denizin çekildiğini görenler, oluşan adacıklarda bol bol fotoğraf çektirdi.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Zaman zaman yaşanan deniz çekilmesinin bugün de olduğunu belirten Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, bu durumun mevsimsel olduğunu söyledi. Ata, "Denizin çekilmesinin mevsimsel olduğunu düşünüyoruz. Bunun için de panik yapacak bir durum söz konusu değil" dedi.

"DOĞA İLE OYNADIN MI DOĞA DA DENİZ DE SENİNLE OYNAR"

İlçede 30 yıldır balıkçılık yapan İsmail Topçu, doğanın bozulmasıyla bu durumların yaşandığını belirterek, "Bizim bu denizimizin çekilmesi havanın karayel esmesinden dolayıdır. Korkulacak bir durum yok. Doğanın da bozulmasıyla bu kum böyle toplanıyor burada. Bu kum yığıldı ve sahilimiz bozuldu. Çünkü doğa bozuldu. Doğa ile oynadın mı doğa da deniz de seninle oynar" dedi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Marmara Ereğlisi deniz çekilmesi

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