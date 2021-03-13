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  4. Tekirdağ'da korkutan yangın! Önünde piknik yaptıkları araç alev alev yandı

Tekirdağ'da korkutan yangın! Önünde piknik yaptıkları araç alev alev yandı

13.03.2021 20:09 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ'da korkutan yangın! Önünde piknik yaptıkları araç alev alev yandı

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi Uçmakdere’de bulunan paraşüt iniş alanında piknik yapan vatandaşın aracı alev alev yandı.

Olay, Uçmakdere mevkiinde bulunan paraşüt iniş alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.B. isimli şahıs, aracıyla paraşüt iniş alanına gelerek, aracın önünde piknik yaptı.

ALEVLER TÜM ARACI SARDI

O sırada önünde piknik yaptıkları aracın iç kısmında bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Aracın sahibi çıkan yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışsa da rüzgarın etkisiyle yangın tüm aracı sardı.

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ARAÇTAN GERİYE DEMİR YIĞINI KALDI

Haber verilmesi üzerine kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan araç yangınını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası araçtan geriye demir yığını kaldı.

Yangının elektrik kaynaklı çıktığı düşünülüyor. (İHA)

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