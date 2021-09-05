HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tekirdağ'daki kazayla ilgili tepki çeken yorum: Bendeki leş sayısı 16, 6 daha lazım

Tekirdağ'daki kazayla ilgili tepki çeken yorum: Bendeki leş sayısı 16, 6 daha lazım

05.09.2021 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ Ergene'de yük treninin hemzemin geçitte minibüse çarpması sonucu 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin TCDD'de görevli olan ve İzmir'de çalıştığı öğrenilen makinist M.A.K.'nın sosyal medyada yaptığı yorum tepkiye neden oldu. M.A.K.'nin, kaza haberinin altına "Bendeki leş sayısı 16, 6 daha lazım iki takım kurmam için" yorumunu yaptığı ortaya çıktı. TCDD, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Tekirdağ'daki kazayla ilgili tepki çeken yorum: Bendeki leş sayısı 16, 6 daha lazım

Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Mahallesi’nde, cumartesi saat 08.00 sıralarında, Edirne’den Çerkezköy yönüne giden 13001 sefer sayılı yük treni, hemzemin geçitte Bilal Küllü'nün kullandığı fabrika servis minibüsüne çarptı. Trenin bir süre önünde sürüklediği minibüsteki 6 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

"BENDEKİ LEŞ SAYISI 16"

Kaza sonrası sosyal medya kullanıcıları da üzüntülerini dile getirirken, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nda (TCDD) görevli olan ve İzmir'de çalıştığı öğrenilen M.A.K.nin yaptığı yorum ise dikkat çekti. M.A.K. yaptığı yorumda, "Bendeki leş sayısı 16, 6 daha lazım iki takım kurmam için" ifadelerine yer verdi. M.A.K.'nin yorumu üzerine başka bir sosyal medya kullanıcısı da "Böyle yorumlar yaparak tepki toplama kardeşim" diye uyarıda bulundu. M.A.K., bu kez de sosyal medya kullanıcısına cevap olarak, "Önemli değil abim" diye cevap verdi. M.A.K.'nın, gelen tepkiler üzerine yorumlarını yaklaşık 6 saat sonra sildiği görüldü.

Son Dakika: Tekirdağ'da yük treni minibüse çarptı Tekirdağ'da yük treni minibüse çarptı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

TCDD'den konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Buraya gelen misafirler milyonluk konakta ücretsiz kalıyorBuraya gelen misafirler milyonluk konakta ücretsiz kalıyor
"Ölmeyeceksin, sürüneceksin" dedi, dehşeti yaşattı"Ölmeyeceksin, sürüneceksin" dedi, dehşeti yaşattı
MSB duyurdu! İlk uçak teslim alındıMSB duyurdu! İlk uçak teslim alındı
Anahtar Kelimeler:
İzmir Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 22 yorum
Tüm sosyal hakları sıfırlanıp, işten atılıp, hakkın eğer öncesinde kazaya karıştı ise bilinçli mi bu kazaları gerçekleştirip gerçekleştirmediği konusunda soruşturmaların yeniden açılması gerekir.
direkt ruh sağlığı hastahanesine
boşuna dememiş atalarımız eline diline beline hakim olacaksın...

En Çok Okunan Haberler

Ünlü isimden Serdar Ortaç’a maddi yardım

Ünlü isimden Serdar Ortaç’a maddi yardım

İmirzalıoğlu'nun tepkisi sonrası stüdyo buz kesti! "Hepimizin gözü önünde oldu"

İmirzalıoğlu'nun tepkisi sonrası stüdyo buz kesti! "Hepimizin gözü önünde oldu"

Özelliğiyle dehşete düşürdü: Hemen öldürün!

Özelliğiyle dehşete düşürdü: Hemen öldürün!

Ülkede flaş karar! 1,6 milyon dozdan fazla aşı toplatılacak

Ülkede flaş karar! 1,6 milyon dozdan fazla aşı toplatılacak

Moskova - Antalya uçağında hareketli dakikalar

Moskova - Antalya uçağında hareketli dakikalar

Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt

Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Hamile eltisinin bulunduğu eve zorla girdi, ortalık karıştı

Hamile eltisinin bulunduğu eve zorla girdi, ortalık karıştı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Akşener'den 'cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması

Akşener'den 'cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması

Vahşice öldürülen Yağmur, katilinin elini öpmüş

Vahşice öldürülen Yağmur, katilinin elini öpmüş

Nagehan Alçı'ya tepki: Beni yayından alınız

Nagehan Alçı'ya tepki: Beni yayından alınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.