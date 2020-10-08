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Tekirdağ'ı hortum vurdu! Marmaraereğlisi sokakları savaş alanına döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 15:18 | Son Güncelleme

Meteoroloji uzmanları, Ege ve Marmara bölgesi ile ilgili uyarılarda bulunarak bugün ve yarın 5 doğa olayının görülebileceğini söylemişti. Uyarıların ardından Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde hortum görüldü. Dolu için araçların üzerini kapatarak önlem alan ilçe sakinleri, hortum karşısında çaresiz kaldı. Ağaçların devrildiği, kafeteryalarda hasar meydana geldiği sokaklar objektiflere böyle yansıdı...

Tekirdağ’ın Marmaraereğilisi İlçesinde hortum etkili oldu. Hortum etkili olduğu bölgede hasar meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ’da beklenen yağış etkisini sürdürürken, Marmaraereğilisi İlçesini hortum vurdu. Öğlen saatlerinde etkili olan hortum nedeniyle birçok binanın çatısı uçtu, ağaçlar devrildi, sahil alanda bulunan kafeteryalarda hasarlar meydana geldi.

Uyarı yapılan illerde havanın kapalı olması endişeli bekleyişin sürmesine neden olurken, bazı bölgelerde yağış geçişleri görüldü.

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AFAD'IN SON UYARISI 5 DOĞA OLAYI ÜZERİNE OLDU!

Başta dolu yağışı ile ilgili uyarılarda bulunan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son duyurusunda ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

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2 GÜN SÜRECEK

Perşembe ve Cuma günü etkili olacağı söylenen zorlu hava şartlarının Cumartesi günü etkisini azaltması, Pazar gününden itibarense yağışların yurdu terk etmesi bekleniyor.

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