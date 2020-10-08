Tekirdağ'ı hortum vurdu! Marmaraereğlisi sokakları savaş alanına döndü

Tekirdağ’ın Marmaraereğilisi İlçesinde hortum etkili oldu. Hortum etkili olduğu bölgede hasar meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ’da beklenen yağış etkisini sürdürürken, Marmaraereğilisi İlçesini hortum vurdu. Öğlen saatlerinde etkili olan hortum nedeniyle birçok binanın çatısı uçtu, ağaçlar devrildi, sahil alanda bulunan kafeteryalarda hasarlar meydana geldi.

Uyarı yapılan illerde havanın kapalı olması endişeli bekleyişin sürmesine neden olurken, bazı bölgelerde yağış geçişleri görüldü.

AFAD'IN SON UYARISI 5 DOĞA OLAYI ÜZERİNE OLDU!

Başta dolu yağışı ile ilgili uyarılarda bulunan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son duyurusunda ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

2 GÜN SÜRECEK

Perşembe ve Cuma günü etkili olacağı söylenen zorlu hava şartlarının Cumartesi günü etkisini azaltması, Pazar gününden itibarense yağışların yurdu terk etmesi bekleniyor.





