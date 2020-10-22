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Tekirdağ’da bir kadın alkolden zehirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2020 14:56 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde alkol aldığı iddia edilen bir kişi, zehirlendiği teşhisi ile hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde alkol aldığı iddia edilen bir kişi, zehirlendiği teşhisi ile hastaneye kaldırıldı. Sahte alkol kullandığından şüphelenilen kadının hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, F.M. adlı kadın alkol zehirlenmesi teşhisi ile hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki ilk müdahalesinin ardından yoğun bakıma alınan F.M.’nin sahte alkol içtiği iddia edildi. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili araştırma başlatırken, F.M.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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