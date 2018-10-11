Tekirdağ'da cinayet

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, sokakta tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İddiaya göre, Şeyda A. (33) ayrı yaşadığı eşi Hakan A. ile sokakta karşılaştı. Çıkan tartışma sırasında Hakan A, eşine bıçakla saldırarak yaraladı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Şeyda A'nın cenazesi, Saray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan Hakan A. ise polis ekiplerince Çerkezköy İlçe Otogarı'nda gözaltına alındı.
Soruşturma sürüyor.
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