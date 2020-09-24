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Tekirdağ’da dalgalara kapılan erkek cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 12:39 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Saray ilçesine bağlı Kastro Plajında kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.Tekirdağ’ın Saray ilçesine bağlı Kastro Plajında devriye gezen jandarma ekipleri sahil şeridinde bir cesetle karşılaştı.

Tekirdağ’da dalgalara kapılan erkek cesedi bulundu

Tekirdağ’ın Saray ilçesine bağlı Kastro Plajında kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.
Tekirdağ’ın Saray ilçesine bağlı Kastro Plajında devriye gezen jandarma ekipleri sahil şeridinde bir cesetle karşılaştı. Karadeniz sahiline dalgaların getirdiği düşünülen cesetle ilgili Saray Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı, olay yerine gelerek, jandarma olay yeri inceleme ekibiyle birlikte gerekli araştırmayı yaptı.
Olay yerinde yapılan araştırma ve incelemelerin ardından ölüm sebebi ve kimlik tespitinin yapılması için denizin kenarında bulunan ceset, Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığına haber verilerek olay hakkında detaylı araştırmalar başlatıldı.

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