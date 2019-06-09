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Tekirdağ'da en iyi 'kiraz' yarışması (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 09:04 | Son Güncelleme

ŞARKICI BENGÜ, KARNI BURNUNDA SAHNE ALDI Tekirdağ’da düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali’nde sahne alan hamile şarkıcı Bengü, "Bugün kızım ile birlikte burada sahnedeyim.

ŞARKICI BENGÜ, KARNI BURNUNDA SAHNE ALDI Tekirdağ’da düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali’nde sahne alan hamile şarkıcı Bengü, "Bugün kızım ile birlikte burada sahnedeyim. Ve burada olmaktan son derece mutluyum" dedi. Tekirdağ’da merkez Süleymanpaşa ilçesi Belediyesi’nin bu yıl 55’ncisini düzenlediği Uluslararası Kiraz Festivali, bu gece konser ve gösterilerle sürdü. Festival alanında düzenlenen konserde hamile şarkıcı Bengü, karnın burnunda sahne aldı. Sahneye görevlilerin yardımı ile çıkan Bengü, söylediği şarkılarla izleyenlerini coşturdu. Hamileliğine vurgu yapan Bengü, "Bugün kızım ile birlikte burada sahnedeyim. Ve burada olmaktan son derece mutluyum. Tekirdağ'ı seviyorum. Kirazını da ayrı seviyorum" dedi. Festival kapsamında Flyboard Hero Show Team 2015-2018 Türkiye ve 2019 Rusya Şampiyonu milli sporcu Kahraman Aktaş, sahilde toplanan binlerce kişiye deniz üzerinde geceye özel hazırlanan ledlerle donatılmış ışıklı elbisesi ile sunduğu akrobatik gösteri ilgiyle izlendi.

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