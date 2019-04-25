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Tekirdağ'da hileli satış yapan pazarcının tezgahı kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 13:09 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da zabıta ekipleri, pazarda hileli satış yaptığı ve müşterilere kötü davrandığı gerekçesiyle esnaf R.T.'nin tezgahını 1 hafta süreyle kapattı.

Tekirdağ'da hileli satış yapan pazarcının tezgahı kapatıldı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da zabıta ekipleri, pazarda hileli satış yaptığı ve müşterilere kötü davrandığı gerekçesiyle esnaf R.T.'nin tezgahını 1 hafta süreyle kapattı. Karar, tezgahın önüne asılan yazı ile duyuruldu.
Merkez Süleymanpaşa ilçesinde perşembe günleri kurulan pazarda denetim yapan zabıta ekipleri, R.T. isimli esnafın hileli satış yaptığını belirledi. Meyve ve sebze satan R.T.'nin tezgahındaki iki ürünün yarım kiloluk fiyatının 2 ve 4 lira olarak gözüktüğü ancak rakamın yanındaki kuruş hanesinde, çok dikkatli bakılınca fark edilecek şekilde '99' yazılı olduğu tespit edildi. R.T.'nin iki ürünün yarım kilosunu 3 ve 5 liraya sattığı belirlendi.
Bunun üzerine, 'Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddesi gereği esnafın tezgahı 1 hafta süreyle kapatıldı. Tezgahının önü de demir bariyerle çevrilerek, "Burada satış yapan esnaf vatandaşa kötü davrandığı ve hileli satış yaptığı için tezgahı Zabıta Müdürlüğünce kapatılmıştır" yazısı asıldı.

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Tekirdağ'da hileli satış yapan pazarcının tezgahı kapatıldıTekirdağ'da hileli satış yapan pazarcının tezgahı kapatıldı

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