TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Hayvanları Koruma Derneği tarafından hayvan sevgisini arttırmak ve sokak hayvanlarına sahip çıkılmasını sağlamak amacıyla "Mutlu Pati Şenliği" düzenlendi.
Şenlik alanında çocuklar için kedi ve köpek kulübesi yapımı, resim, müzik ile yüz boyama atölyeleri oluşturuldu. Sahil dolgu alanında düzenlenen etkinliğe hayvanseverler ve çocuklar büyük ilgi gösterdi.
Süleymanpaşa Belediyesi Hayvan Bakımevinden getirilen kedi ve köpekler de çocukların oynaması için şenlik alanına bırakıldı. Çocuklar kedi ve köpeklerle oynarken, bazı çocuklar barınaktan getirilen hayvanları sahiplendi.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvanların doğum günü ve karne hediyesi olarak alınıp sokağa bırakılmasının yanlış olduğunu söyledi.
Hayvan sahiplenmeden önce bunun getireceği sorumlulukların herkes tarafından bilinmesi gerektiğini ifade eden Eşkinat, "Bu yıl şenliğin ikincisini düzenlediğimiz için mutluyuz. Özellikle çocuklarımızı hayvan sevgisini, canlı sevgisini aşılamak için böyle bir etkinlik düzenliyoruz. Biliyorsunuz hayvan sevmeyen, insanları sevmiyor. Süleymanpaşa'da bütün canlıları seven çocuklar yetişmesi için çocuklarla hayvanları bir araya getiriyoruz. Bütün canlılar bizim can dostumuz." dedi.
Herkesin barınakları ziyaret edip hayvan sahiplenmesi gerektiğini belirten Eşkinat, görevlerinin çocukların hayvan sevgisini ömür boyu sağlamak olduğunu dile getirdi.
Etkinlik kapsamında dereceye giren çocuklara sokak hayvanlarına vermeleri amacıyla mama hediye edildi.
40 bin dolarlık yüzüğü yuttu! Kuyumcu 11 saattir başından ayrılmıyor
Göynük Belediye Başkan Yardımcısı ile gazeteciler arasında küfürlü asfalt kavgası: Soytarı mısınız? Şovmen g..t
ABD'den Türkiye'yi yasa boğan saldırı için açıklama
Erzurumlu bankacı herkesi şaşkına çevirdi! Gizlemek için 2 yıldır izin yapmamış
Öğrencisiyle ilişkiye girdi, hamile kaldı! Ayrılmak istediğinde ise...
Gaziantep'te akılalmaz olay... Kanalizasyonda el bombası bulundu!
HDP'de Diyarbakır için Başak Demirtaş adı konuşuluyor
İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılmasına sadece günler kaldı! Peki bizi neler bekliyor?
İnsan Ken bebek sözünü tutamadı! İşte son hali
AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!
Sony, PlayStation Store'da "BÜYÜK Oyunlar, BÜYÜK İndirimler" başlıklı yeni kampanyasını başlattı. İşte detaylar!
Okuyucu Yorumları 0 yorum