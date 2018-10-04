TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Hayvanları Koruma Derneği tarafından hayvan sevgisini arttırmak ve sokak hayvanlarına sahip çıkılmasını sağlamak amacıyla "Mutlu Pati Şenliği" düzenlendi.

Şenlik alanında çocuklar için kedi ve köpek kulübesi yapımı, resim, müzik ile yüz boyama atölyeleri oluşturuldu. Sahil dolgu alanında düzenlenen etkinliğe hayvanseverler ve çocuklar büyük ilgi gösterdi.

Süleymanpaşa Belediyesi Hayvan Bakımevinden getirilen kedi ve köpekler de çocukların oynaması için şenlik alanına bırakıldı. Çocuklar kedi ve köpeklerle oynarken, bazı çocuklar barınaktan getirilen hayvanları sahiplendi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvanların doğum günü ve karne hediyesi olarak alınıp sokağa bırakılmasının yanlış olduğunu söyledi.

Hayvan sahiplenmeden önce bunun getireceği sorumlulukların herkes tarafından bilinmesi gerektiğini ifade eden Eşkinat, "Bu yıl şenliğin ikincisini düzenlediğimiz için mutluyuz. Özellikle çocuklarımızı hayvan sevgisini, canlı sevgisini aşılamak için böyle bir etkinlik düzenliyoruz. Biliyorsunuz hayvan sevmeyen, insanları sevmiyor. Süleymanpaşa'da bütün canlıları seven çocuklar yetişmesi için çocuklarla hayvanları bir araya getiriyoruz. Bütün canlılar bizim can dostumuz." dedi.

Herkesin barınakları ziyaret edip hayvan sahiplenmesi gerektiğini belirten Eşkinat, görevlerinin çocukların hayvan sevgisini ömür boyu sağlamak olduğunu dile getirdi.

Etkinlik kapsamında dereceye giren çocuklara sokak hayvanlarına vermeleri amacıyla mama hediye edildi.

