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Tekirdağ'da "rüşvet" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 19:44 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çerkezköy Adliyesinde görevli Ç.D. ile Toplum Yararına Programlar (TYP) çalışanı Y.N'nin, denetimli serbestlik kapsamında adliyede görevlendirilen yükümlülerin yerine imza attığı belirlendi.

Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulan Ö.D. ve H.T, rüşvet karşılığı işe gelmeyen kişilerin yerine imza attıklarını itiraf etti.

Şüpheliler Ö.D, H.T, Ç.D. ve Y.N. polis ekiplerince gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
adliye Çerkezköy Rüşvet Operasyonu Tekirdağ

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