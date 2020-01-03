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  4. Tekirdağ'da TED Koleji için protokol imzalandı

Tekirdağ'da TED Koleji için protokol imzalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 20:53 | Son Güncelleme

Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu: - "Dernek olarak şöyle bir hayalimiz var; 10 bin çocuğa burslar verebilirsek, bu 10 bin çocuk kendi yaşamsal süreçlerinde 1 milyon çocuğun hayatını değiştirecek"

TEKİRDAĞ (AA) - Türk Eğitim Derneğinin (TED) Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine yapmayı planladığı kolej için protokol imzalandı.

Çorlu Belediyesi, TED Koleji ve Can Sağlık Tesisleri İşletme ve Ticaret A.Ş. tarafından arazi üst hakkı tahsis protokolü, Çorlu Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda törenle imzalandı.

TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, törende yaptığı konuşmada, "TED" denilince herkesin aklına kolej geldiğini ama TED'in bu ülkenin kurmuş olduğu ilk sivil toplum örgütü olduğunu söyledi.

Kendilerine 92 yıl önce üç misyon verildiğini anlatan Pehlivanoğlu, şöyle devam etti:

''Bunlardan biri Türkiye'nin her tarafında okullar açmamız. Bugün halen faaliyette 40 okulumuz var. Bugün 42'nci okulumuzun imza törenindeyiz. Bir de kaliteli oturmuş bir üniversiteye sahibiz. Bu ülkede maalesef yapılan bütün araştırmalar, yoksulların yoksul kalmaya çoğunlukla mahkum edildiği bir süreçtir. Ben, Türk Eğitim Derneğinin genel başkanı olarak ulusal kanallarda da söylüyorum, benim babam Rize'nin Fındıklı ilçesinden kalkıp ilkokulda Ankara'da Kızılay Şefkat Yurdu'nda kalmasa ben burada değildim. Onun için bizim yapmamız gereken şey eşit bir eğitim olamıyorsa da adaletli bir eğitimi anası babası parası olmayanlar için de sağlamaktır.''

Pehlivanoğlu, bu sene Türk Eğitim Derneğinin yaptığı sınavda, ilkokul 5'inci sınıftan Yozgat'ın köyünden bir kızın birinci olduğunu ve böyle yüzlerce örneklerinin bulunduğunu anlattı.

Burs verdiği çocuklardan birinin babasının garson olduğunu anlatan Pehlivanoğlu, "Bu çocuklar emin olun bu ülkenin kaderini değiştirecekler. Türk Eğitim Derneği olarak şöyle bir hayalimiz var; 10 bin çocuğa burslar verebilirsek, bu 10 bin çocuk kendi yaşamsal süreçlerinde 1 milyon çocuğun hayatını değiştirecek." dedi.

Pehlivanoğlu, üçüncü misyonlarının ise sivil toplum örgütü olmaları olduğunu dile getirdi.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt da TED'in Çorlu'ya güzel bir hava getireceğini ifade etti.

Okulun ilçeye gelmesi için ilk önce prosedürleri aştıklarını belirten Sarıkurt, ''Eğitim kurumları ve sağlık kurumları söz konusu olduğunda belediye kanunu ve mevzuatı çerçevesinde arazi tahsisi yapılabiliyor. Biz de şehrimizde TED Koleji'nin var olması için Can Sağlık Tesisleri İşletme ve Ticaret A.Ş. ile uzun bir yolculuğa çıktık. Çorlu'muza hayırlı olsun.'' dedi.

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Çorlu Imza TED Koleji Tekirdağ tören

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