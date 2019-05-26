HABER

Tekirdağ'da tefecilik operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 16:38 | Son Güncelleme

Çorlu ilçesinde tefecilik yaptıkları tespit edilen ve "Meriçler" suç örgütü olarak bilinen şebekeye yapılan operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tefecilik yaptıkları tespit edilen ve "Meriçler" suç örgütü olarak bilenen şebekeye yapılan operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama ve tefecilik gibi suç işledikleri tespit edilen ve "Meriçler" olarak bilinen suç örgütü üyesi 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin ev ve iş yerlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 11 ruhsatsız tabanca, bir polis telsizi, tefecilik karşılığında para verilen kişilerin bilgilerinin bulunduğu 2 not defteri ve senet fotokopileri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken firari 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Dilencinin üzerinden öyle bir para çıktı ki... Polis bile şaşkına döndü! Dilencinin üzerinden öyle bir para çıktı ki... Polis bile şaşkına döndü!
Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildiSokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi
Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayık: “Sosyal girişimciliğin devletin kurumlaşmış bir müessesesi olmasını planlıyoruz”Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayık: “Sosyal girişimciliğin devletin kurumlaşmış bir müessesesi olmasını planlıyoruz”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çorlu Tefecilik Tekirdağ

En Çok Okunan Haberler

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

Kimse beklemiyordu... Eşinin ölümünden sonra...

Kimse beklemiyordu... Eşinin ölümünden sonra...

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

AA duyurdu! Teröristbaşı Öcalan'dan 'grevi bitirin' çağrısı

AA duyurdu! Teröristbaşı Öcalan'dan 'grevi bitirin' çağrısı

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Yenikapı'da EYT mitingi! Akın ettiler

EYT'liler Yenikapı'ya akın etti

Son dakika! Muğla'da 4.2 büyüklüğünde deprem!

Muğla'da 4.2 büyüklüğünde deprem!

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

Son dakika! Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de deprem!

AA duyurdu! Teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan 'açlık grevini bitirin' çağrısı

AA duyurdu! Teröristbaşı Öcalan'dan 'grevi bitirin' çağrısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.