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Tekirdağ'da yedikleri ıspanaktan zehirlenen 22 kişi hastanelik oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 12:19 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ ve ilçelerinde, dün akşam ıspanak yedikten sonra  mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetiyle 22 kişi çeşitli hastanelere başvurdu.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ ve ilçelerinde, dün akşam ıspanak yedikten sonra mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetiyle 22 kişi çeşitli hastanelere başvurdu.
İstanbul'da, yaklaşık 40 kişinin ıspanak ve benzeri bitkilerden yedikten sonra hastanelik olmasının ardından, Tekirdağ'da da aynı vaka yaşandı. İddiaya göre, Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada gece vardiyasında çıkan ıspanak yemeğinden yiyen 20 kişi mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetiyle Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından da Süleymanpaşa ilçesinde 2 kişi aynı şikayetlerle Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanlardan birinin Süleymanpaşa Sağlık Hak-Sen İlçe Başkanı Selim Kafadar olduğu öğrenildi. Kafadar'ın geçici hafıza kaybı yaşadığı ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Konuyla ilgili açıklama açıklama yapan Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Cengiz Becerir, ıspanak yedikten sonra rahatsızlanan 22 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü bildirdi.

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