Tekirdağ'daki sahte içki operasyonunda 4 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Sinanlı Mahallesi'nde eski bir süt fabrikasında sahte içki imalatı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Saray ilçesinde jandarma ekiplerince 8 Kasım'da eski bir süt fabrikasına düzenlenen operasyonda, 7 ton sahte içki ile dolum makineleri, kimyasal maddeler ve sahte bandroller ele geçirilmiş, 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

